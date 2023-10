Aleix Espargaro : Pourquoi le leader du championnat du monde Jorge Martin vole-t-il ?

Le champion en titre Pecco Bagnaia a parfois mené le championnat du monde cette année avec 66 points d'avance, mais depuis Misano, la donne a changé : Jorge Martin, du team Prima Pramac Ducati, a remporté les deux courses en Italie, il a terminé premier et deuxième en Inde, il a gagné deux fois au Japon et l'Espagnol a également été le plus rapide lors du sprint en Indonésie samedi après-midi.



Avant le Grand Prix de dimanche, Martin compte sept points d'avance sur Bagnaia au classement général et, depuis la sixième place sur la grille de départ, il est bien mieux placé que l'Italien qui occupe la treizième position.

Martin surfe sur une vague de succès depuis le début du mois de septembre - quelque chose d'extraordinaire compte tenu de la densité actuelle des performances dans la catégorie MotoGP.

"Il vole, c'est incroyable", dit l'as d'Aprilia Aleix Espargaro de son compatriote. "Tout lui réussit en ce moment, il a trouvé l'équilibre parfait. Durant les trois premiers mois du championnat, Bagnaia était dans cette zone. Arriver dans cette zone n'est pas le plus difficile. Ce qui est difficile, c'est d'y rester dix mois - c'est presque impossible. Si tu ne peux être que cinquième, tu dois être cinquième - et non pas dixième. C'est ça qui est important. Maintenant, on ne peut plus l'arrêter. Mais en même temps, il ne faut jamais dire jamais à Pecco. Dimanche, il s'agira pour lui de marquer le plus de points possible. Car je ne pense pas qu'il puisse combler l'écart avec Martin, Vinales et moi. Mais ensuite, il y aura l'Australie et la Thaïlande, où il sera très fort. Et il roule pour l'équipe d'usine, dans laquelle il y a beaucoup de bons ingénieurs. Personne ne devrait dire que Jorge est déjà champion".

Jorge Martin et Aleix Espargaro sont liés par une grande amitié, "c'est pourquoi j'aime cette histoire", a souri le pilote Aprilia. "Il mérite ces succès et prouve que l'on peut avoir beaucoup de talent, mais qu'il faut quand même travailler dur. Il aborde sa tâche avec beaucoup de sérieux et se prépare consciencieusement en Andorre, où il vit quasiment seul et sans amis. Cette année, il est très concentré et a intensifié son entraînement de fitness et de musculation. Il vit pour gagner ce titre. Rien ne lui tombe dessus, il travaille pour ça".

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.