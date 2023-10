Aleix Espargaro: perché il leader del campionato mondiale Jorge Martin vola

Jorge Martin del team Prima Pramac Ducati ha conquistato la testa del Campionato del Mondo MotoGP con la sua vittoria in volata in Indonesia. La stella dell'Aprilia Aleix Espargaro conosce i retroscena.

Quest'anno il campione in carica Pecco Bagnaia era in testa al campionato mondiale con 66 punti di vantaggio, ma da Misano in poi la situazione è cambiata: Jorge Martin del team Prima Pramac Ducati ha vinto entrambe le gare in Italia, è stato primo e secondo in India, ha vinto due volte in Giappone e lo spagnolo è stato anche il più veloce nella volata in Indonesia di sabato pomeriggio.



In vista del Gran Premio di domenica, Martin ha sette punti di vantaggio su Bagnaia nella classifica generale e ha una posizione di partenza migliore, dalla griglia di partenza numero 6, rispetto alla posizione 13 dell'italiano.

Martin sta cavalcando un'onda di successo dall'inizio di settembre - qualcosa di insolito visto l'attuale livello di prestazioni nella classe MotoGP.

"Sta volando, è incredibile", dice l'asso dell'Aprilia Aleix Espargaro del suo connazionale. "Sta gestendo tutto al momento, ha trovato l'equilibrio perfetto. Nei primi tre mesi del campionato Bagnaia era in quella zona. Entrare in quella zona non è la cosa difficile. Il difficile è rimanerci per dieci mesi: è quasi impossibile. Se puoi arrivare solo quinto, allora devi arrivare quinto, non decimo. Questa è la cosa importante. Ora è inarrestabile. Ma allo stesso tempo, non bisogna mai dire mai riguardo a Pecco. Domenica si tratterà di prendere più punti possibili per lui. Perché non credo che possa colmare il divario da Martin, Vinales e me. Ma poi si va in Australia e in Thailandia, dove sarà molto forte. E poi corre per il team ufficiale, dove ci sono molti bravi ingegneri. Nessuno deve dire che Jorge è già campione".

Jorge Martin e Aleix Espargaro hanno una stretta amicizia, "quindi mi piace questa storia", ha sorriso il pilota dell'Aprilia. "Si merita questi successi e dimostra che si può avere molto talento ma bisogna comunque lavorare sodo. Affronta il suo compito con grande serietà e si prepara diligentemente ad Andorra, dove vive praticamente da solo e senza amici. Quest'anno è molto concentrato e ha intensificato gli allenamenti di fitness e di forza. Vive per vincere questo titolo. Non gli sfugge nulla, lavora per questo".

Risultati MotoGP Sprint, Mandalika (14 ottobre):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.