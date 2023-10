Aleix Espargaro: Porque é que o líder do campeonato do mundo Jorge Martin voa

Jorge Martin, da equipa Prima Pramac Ducati, assumiu a liderança do Campeonato do Mundo de MotoGP com a sua vitória ao sprint na Indonésia. A estrela da Aprilia, Aleix Espargaro, conhece os bastidores.

Por vezes, o atual campeão Pecco Bagnaia liderou o campeonato do mundo com 66 pontos este ano, mas desde Misano a maré mudou: Jorge Martin, da equipa Prima Pramac Ducati, venceu as duas corridas em Itália, foi primeiro e segundo na Índia, ganhou duas vezes no Japão e o espanhol foi também o mais rápido no sprint na Indonésia, no sábado à tarde.



Antes do Grande Prémio de domingo, Martin tem sete pontos de vantagem sobre Bagnaia na classificação geral e tem uma posição de partida muito melhor da posição 6 da grelha do que o italiano da posição 13 da grelha.

Martin tem estado numa onda de sucesso desde o início de setembro - algo invulgar tendo em conta o atual nível de desempenho na classe de MotoGP.

"Ele está a voar, é inacreditável," diz o ás da Aprilia Aleix Espargaro sobre o seu compatriota. "Ele está a gerir tudo neste momento, encontrou o equilíbrio perfeito. Nos primeiros três meses do campeonato, Bagnaia estava nessa zona. Entrar nessa zona não é o mais difícil. O difícil é estar nessa zona durante dez meses - é quase impossível. Se só podemos terminar em quinto, então temos de terminar em quinto e não em décimo. Isso é o mais importante. Agora ele está imparável. Mas, ao mesmo tempo, nunca se deve dizer nunca em relação a Pecco. No domingo, o objetivo será conquistar o máximo de pontos possível para ele. Porque eu não acho que ele possa diminuir a diferença para Martin, Vinales e eu. Mas depois vamos para a Austrália e Tailândia, onde ele vai estar muito forte. E ele corre pela equipa de fábrica, onde têm muitos bons engenheiros. Ninguém pode dizer que o Jorge já é campeão".

Jorge Martin e Aleix Espargaro têm uma amizade próxima, "por isso adoro esta história," sorriu o piloto da Aprilia. "Ele merece estes sucessos e prova que se pode ter muito talento, mas é preciso trabalhar muito. Ele encara a sua tarefa com muita seriedade e prepara-se diligentemente em Andorra, onde vive praticamente sozinho e sem amigos. Este ano está muito concentrado e intensificou o seu treino físico e de força. Vive para ganhar este título. Nada lhe passa ao lado, ele trabalha para isso".

Resultado do MotoGP Sprint, Mandalika (14 de outubro):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.