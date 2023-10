Pecco Bagnaia (8º): "No hay orden estable Ducati".

Pecco Bagnaia vivió un sábado frustrante en Mandalika y perdió el liderato del Campeonato del Mundo en favor de su compañero de marca Jorge Martín. Desde el punto de vista del defensor del título de MotoGP, no hay razón para cuestionar los principios.

Por primera vez esta temporada, Francesco "Pecco" Bagnaia se perdió la Q2 el sábado en Indonesia. Salir 13º significó la peor posición de salida para el defensor del título desde el GP de Portugal 2022, cuando partió desde el final de la parrilla tras una caída en la sesión clasificatoria.

"Estoy luchando con el neumático blando fresco, mi moto se comporta entonces demasiado agresiva y muy nerviosa. Eso hace que sea muy difícil abrir el acelerador. En las frenadas soy muy fuerte, el problema es más la salida de curva", ha descrito el piloto oficial de Ducati. "Aún así lo he intentado al máximo y he estado muy cerca de entrar en la Q2. El tiempo por vuelta habría sido suficiente para entrar en la segunda fila, en la posición 5. Así que también ha habido un poco de mala suerte. En carrera es muy difícil salir tan atrás. Si eres muy agresivo y empujas a otros pilotos fuera de la trazada, puedes adelantar. Pero ese no es mi estilo de conducción, nunca lo ha sido".

Ayudado por las caídas de Marc Márquez, Aleix Espargaró y Brad Binder, Bagnaia se metió al menos en los puntos en la carrera de 13 vueltas en octava posición. Su rival por el título, Jorge Martín, sin embargo, se hizo con el liderato del Campeonato del Mundo con su cuarta victoria al sprint consecutiva y ahora le aventaja en siete puntos.

Tras el infructuoso día de trabajo en Lombok, el italiano de 26 años dijo cuando se le preguntó por sus sensaciones: "No sé cómo decirlo en inglés porque nunca uso malas palabras en inglés". En su lengua materna, sin embargo, expresó sin ambages: "Me está tocando los cojones".

La frustración, sin embargo, no se refería a su compañero de equipo en el Lenovo, Enea Bastianini, que inicialmente había desplazado al campeón del mundo de las posiciones de la Q2 y luego también cruzó la línea de meta por delante de él en séptimo lugar en el sprint. "No tuvimos un orden estable el año pasado y no lo tendremos ahora", subrayó Pecco.

"Nunca tendremos un orden estable así, es normal", afirmó Bagnaia. "Somos ocho pilotos que tenemos todos las mismas posibilidades de luchar por los mejores resultados. Esa es la estrategia de Ducati y yo la acepté desde el principio. La única manera de adelantar hoy a Enea habría sido presionarle por el exterior. Pero yo no entiendo así las carreras".

Una orden de equipo en la Q1 sería incluso una opción menos para Pecco, aclaró cuando se le preguntó: "¿Por qué tienes que frenar a un piloto que vuelve de una lesión diciéndole que no puede mejorar su tiempo porque Pecco tiene que adelantar? Puede que sea difícil de entender para ti, pero desde mi punto de vista es normal que la clasificación vaya así."

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.