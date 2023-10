Pecco Bagnaia (8e) : "Il n'y a pas d'ordre d'écurie Ducati".

Pour la première fois de la saison, Francesco "Pecco" Bagnaia a manqué la Q2 samedi en Indonésie. Le champion en titre a pris la 13e place sur la grille de départ, sa plus mauvaise position depuis le GP du Portugal 2022, où il était parti du fond de la grille après une chute en qualifications.

"J'ai du mal avec les pneus tendres frais, ma moto se comporte alors de manière trop agressive et très nerveuse. Il est donc très difficile d'ouvrir les gaz. Je suis très fort sur les freins, le problème se situe plutôt en sortie de virage", a expliqué le pilote officiel Ducati. "J'ai quand même essayé de faire le maximum et j'étais très proche de la Q2. Le temps au tour aurait été suffisant pour me placer sur la deuxième ligne, en cinquième position sur la grille. Il y a donc eu un peu de malchance. En course, c'est très difficile quand on part aussi loin derrière. Si tu es très agressif et que tu pousses les autres pilotes hors de la ligne, tu peux les dépasser. Mais ce n'est pas mon style de conduite, ça ne l'a jamais été".

Favorisé par les chutes de Marc Márquez, Aleix Espargaró et Brad Binder, Bagnaia, huitième de la course de 13 tours, a au moins été propulsé dans les points. Son rival pour le titre, Jorge Martin, s'est toutefois emparé de la tête du championnat du monde grâce à sa quatrième victoire consécutive au sprint et compte désormais sept points d'avance.

Après sa journée de travail ratée à Lombok, l'Italien de 26 ans, interrogé sur son état d'esprit, a déclaré : "Je ne sais pas comment le dire en anglais, car je n'utilise jamais de mauvais mots en anglais". Mais dans sa langue maternelle, il a exprimé sans ambiguïté : "Ça m'énerve".

Sa frustration ne concernait toutefois pas son coéquipier de Lenovo, Enea Bastianini, qui avait d'abord évincé le champion du monde des places en Q2 avant de franchir la ligne d'arrivée devant lui en septième position au sprint. "Nous n'avons pas eu d'ordre d'écurie l'année dernière et nous n'en aurons pas non plus maintenant", a souligné Pecco.

"Nous n'aurons jamais ce genre d'ordre d'écurie, c'est normal", a affirmé Bagnaia, "nous sommes huit pilotes et nous avons tous les mêmes possibilités de nous battre pour les meilleurs résultats. C'est la stratégie de Ducati et je l'ai acceptée dès le début. La seule façon de dépasser Enea aujourd'hui aurait été de le pousser vers l'extérieur. Mais ce n'est pas ainsi que je conçois la course".

Pecco a précisé qu'il était encore moins question pour lui de donner un ordre d'équipe en Q1 : "Pourquoi freiner un pilote qui revient de blessure en lui disant qu'il ne peut pas améliorer son temps parce que Pecco doit monter ? Cela peut être difficile à comprendre pour vous, mais de mon point de vue, il est normal que cela se passe ainsi en qualifications".

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.