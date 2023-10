Pecco Bagnaia (8°): "Non c'è un ordine di scuderia Ducati".

Pecco Bagnaia ha vissuto un sabato frustrante a Mandalika e ha perso la leadership del Campionato del Mondo a favore del suo collega di marca Jorge Martin. Dal punto di vista del difensore del titolo MotoGP, non c'è motivo di mettere in discussione i principi.

Per la prima volta in questa stagione, Francesco "Pecco" Bagnaia ha mancato la Q2 in Indonesia sabato. Partire 13° ha significato per il campione in carica la peggiore posizione di partenza dal GP del Portogallo del 2022, quando era partito dalla fine della griglia dopo una caduta in qualifica.

"Faccio fatica con la gomma morbida fresca, la mia moto si comporta in modo troppo aggressivo e molto nervoso. Questo rende molto difficile aprire il gas. In frenata sono molto forte, il problema è più che altro l'uscita di curva", ha descritto il pilota della Ducati. "Ho comunque cercato di dare il massimo e sono stato molto vicino a entrare in Q2. Il tempo sul giro sarebbe stato sufficiente per ottenere la seconda fila, la posizione 5. Quindi c'è stata anche un po' di sfortuna. In gara è molto difficile quando si parte così indietro. Se sei molto aggressivo e spingi gli altri piloti fuori dalla linea, puoi sorpassare. Ma questo non è il mio stile di guida, non è mai stato il mio stile".

Aiutato dalle cadute di Marc Márquez, Aleix Espargaró e Brad Binder, Bagnaia è stato almeno portato a punti nei 13 giri di gara, in ottava posizione. Il suo rivale per il titolo Jorge Martin, invece, ha conquistato la testa del Mondiale con la sua quarta vittoria in volata consecutiva ed è ora in vantaggio di sette punti.

Dopo l'infruttuosa giornata di lavoro a Lombok, il 26enne italiano ha detto, quando gli è stato chiesto come si sentisse, "Non so come dirlo in inglese perché non uso mai parolacce in inglese". Nella sua lingua madre, invece, ha detto senza mezzi termini: "Mi sta dando fastidio".

La frustrazione, tuttavia, non si riferiva al suo compagno di squadra alla Lenovo Enea Bastianini, che aveva inizialmente spinto il campione del mondo fuori dalle posizioni della Q2 e poi aveva anche tagliato il traguardo davanti a lui al settimo posto nella volata. "Non avevamo un ordine di partenza stabile l'anno scorso e non lo avremo nemmeno adesso", ha sottolineato Pecco.

"Non avremo mai un ordine di scuderia così, è normale", ha affermato Bagnaia, "Siamo otto piloti che hanno tutti le stesse possibilità di lottare per i risultati migliori. Questa è la strategia della Ducati e l'ho accettata fin dall'inizio. L'unico modo per superare Enea oggi sarebbe stato quello di spingerlo all'esterno. Ma non è questo il mio modo di intendere le corse".

Un ordine di scuderia in Q1 sarebbe ancora meno proponibile per Pecco, ha chiarito quando gli è stato chiesto: "Perché si dovrebbe rallentare un pilota che sta rientrando da un infortunio dicendogli che non può migliorare il suo tempo perché Pecco deve salire? Forse per voi è difficile da capire, ma dal mio punto di vista è normale che le qualifiche vadano così".

Risultati MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2.720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.