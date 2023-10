Pecco Bagnaia (8º): "Não existe uma ordem estável na Ducati".

Pecco Bagnaia viveu um sábado frustrante em Mandalika e perdeu a liderança do Campeonato do Mundo para o seu colega de marca Jorge Martin. Do ponto de vista do defensor do título de MotoGP, não há razão para questionar os princípios.

Pela primeira vez esta época, Francesco "Pecco" Bagnaia falhou a Q2 na Indonésia, no sábado. Começar em 13º significou a pior posição de partida para o atual campeão desde o GP de Portugal de 2022, quando partiu do final da grelha após uma queda na qualificação.

"Estou a ter dificuldades com o pneu macio fresco, a minha moto tem um comportamento muito agressivo e muito nervoso. Isso faz com que seja muito difícil abrir o acelerador. Nos travões sou muito forte, o problema é mais a saída da curva", descreveu o piloto da Ducati. "Mesmo assim tentei dar o máximo e estive muito perto de entrar na Q2. O tempo da volta teria sido suficiente para ficar na segunda linha, na posição 5 da grelha, pelo que também houve um pouco de azar. Na corrida é muito difícil quando se começa tão atrás. Se formos muito agressivos e empurrarmos os outros pilotos para fora da linha, podemos ultrapassar. Mas esse não é o meu estilo de condução, nunca foi o meu estilo."

Ajudado pelas quedas de Marc Márquez, Aleix Espargaró e Brad Binder, Bagnaia foi, pelo menos, empurrado para os pontos na corrida de 13 voltas, em oitavo. O seu rival pelo título, Jorge Martin, no entanto, assumiu a liderança do Campeonato do Mundo com a sua quarta vitória consecutiva no sprint e está agora sete pontos à frente.

Depois do dia de trabalho mal sucedido em Lombok, o italiano de 26 anos disse, quando questionado sobre os seus sentimentos: "Não sei como o dizer em inglês porque nunca uso palavras más em inglês". Na sua língua materna, no entanto, expressou de forma inequívoca: "Está a dar-me cabo dos tomates".

A frustração, no entanto, não se referia ao seu colega de equipa da Lenovo, Enea Bastianini, que inicialmente empurrou o campeão do mundo para fora das posições Q2 e depois também cruzou a linha de chegada à sua frente, em sétimo lugar no sprint. "Não tínhamos uma ordem estável no ano passado e não vamos ter agora", sublinhou Pecco.

"Nunca teremos uma ordem estável como essa, é normal", afirmou Bagnaia. "Somos oito pilotos que têm as mesmas possibilidades de lutar pelos melhores resultados. Esta é a estratégia da Ducati e eu aceitei-a desde o início. A única forma de ultrapassar o Enea hoje teria sido empurrá-lo para o lado de fora. Mas não é assim que eu entendo as corridas".

Uma ordem de equipa na Q1 seria ainda menos uma opção para Pecco, esclareceu quando lhe perguntaram: "Porque é que se deve atrasar um piloto que está a regressar de uma lesão, dizendo-lhe que não pode melhorar o seu tempo porque o Pecco tem de subir? Pode ser difícil para vocês entenderem, mas do meu ponto de vista é normal que a qualificação seja assim."

Resultado do MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.