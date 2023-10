Di Giannantonio (Ducati/6º): "Orgulloso de mí mismo".

"Estoy orgulloso de mí mismo", decía Fabio Di Giannantonio (25 años), contento consigo mismo y con el mundo tras el sprint de Mandalika, con su carrera y su sexto puesto. "Lo he dado todo y he hecho un buen trabajo. Es mi mejor fin de semana hasta ahora, sin duda. Estoy muy contento de cómo está yendo".

Sin embargo, el romano no se mostró nada confiado ante su 142ª salida en un GP. "He tenido problemas con la parte delantera en los entrenamientos de la mañana y estaba un poco intranquilo. Pero después hemos aprovechado bien el tiempo antes del sprint y hemos hecho los cambios adecuados en la puesta a punto."

Aún sin trabajo para la próxima temporada, es consciente de que las próximas carreras tendrán un impacto significativo en el resto de su carrera. "No puedo hacer más que ir a tope. Fui superrápido en el sprint. Pero luego me puse un poco gallito porque estaba intentando alcanzar a los cinco primeros. Luego he seguido cometiendo pequeños errores", sigue siendo autocrítico el piloto del Gresini Ducati. "Pero la diferencia con el ganador del sprint, Jorge Martín, sigue siendo modesta".

Sin embargo, "Diggia" no estuvo del todo exento de problemas con su neumático delantero en las curvas rápidas, incluso en el sprint. "Por eso la carrera del domingo será sin duda un póquer de neumáticos para todos. El lado izquierdo de la goma sufre aquí. La gestión de los neumáticos decidirá", pronostica Di Giannantonio. Sin embargo, no quiere dejar entrever con sus cartas qué elección tomará. "Quizá cojamos el blando. O no, el medio", desconcierta con un guiño.

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.