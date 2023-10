Di Giannantonio (Ducati/6e) : "Je suis fier de moi".

"Je suis fier de moi", a déclaré Fabio Di Giannantonio (25 ans), entièrement satisfait de sa course et de sa sixième place à l'issue du sprint de Mandalika. "J'ai tout donné et j'ai fait du bon travail. C'est certainement mon meilleur week-end jusqu'à présent. Je suis très content de la façon dont les choses se passent".

Pourtant, le Romain n'était pas du tout très confiant avant son 142e départ de GP. "Lors des essais du matin, j'ai eu des problèmes récurrents avec l'avant et j'étais un peu déstabilisé. Mais ensuite, nous avons bien utilisé le temps disponible avant le sprint et nous avons apporté les bonnes modifications au set-up".

Actuellement au chômage technique pour la saison prochaine, il est conscient que les courses à venir auront une influence déterminante sur la suite de sa carrière. "Je ne peux rien faire de plus que d'accélérer à fond. J'étais super rapide au sprint. Mais ensuite, je me suis un peu emballé, car j'essayais de rattraper le top 5. J'ai alors commis de petites erreurs à plusieurs reprises", a déclaré le pilote Gresini-Ducati, qui reste critique envers lui-même. "Mais le retard sur le vainqueur du sprint, Jorge Martin, reste malgré tout modeste".

Diggia" n'a toutefois pas été totalement épargné par les problèmes de son pneu avant dans les virages rapides, même lors du sprint. "C'est pourquoi la course de dimanche sera certainement un poker des pneus pour tout le monde. Le côté gauche des gommes souffre ici. La gestion des pneus sera décisive", prédit Di Giannantonio. Il ne veut toutefois pas se faire d'illusions sur le choix qu'il fera. "Peut-être que nous prendrons le soft. Ou non, le medium", devine-t-il avec un clin d'œil.

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.