Di Giannantonio (Ducati/6°): "Orgoglioso di me stesso".

Fabio Di Giannantonio considera la sua prestazione in Indonesia come il suo miglior weekend di GP finora. Ha rinunciato a un piazzamento ancora migliore solo perché è stato un po' presuntuoso.

"Sono orgoglioso di me stesso", ha dichiarato Fabio Di Giannantonio (25), soddisfatto di sé e del mondo dopo la volata a Mandalika con la sua gara e il sesto posto. "Ho dato il massimo e ho fatto un buon lavoro. Questo è sicuramente il mio miglior weekend finora. Sono molto contento di come sta andando".

Tuttavia, il romano era tutt'altro che fiducioso in vista del suo 142° GP. "Nelle prove del mattino continuavo ad avere problemi con l'anteriore ed ero un po' insicuro. Ma poi abbiamo sfruttato bene il tempo prima della volata e abbiamo apportato le giuste modifiche all'assetto".

Attualmente ancora disoccupato per la prossima stagione, è consapevole che le prossime gare avranno un impatto significativo sul resto della sua carriera. "Non posso fare altro che andare a tutto gas. Nello sprint sono stato velocissimo. Ma poi sono diventato un po' presuntuoso perché stavo cercando di raggiungere i primi cinque. Poi ho continuato a fare piccoli errori", continua l'autocritica il pilota della Gresini Ducati. "Ma il distacco dal vincitore della volata Jorge Martin è ancora modesto".

Tuttavia, "Diggia" non è stato completamente esente da problemi con il suo pneumatico anteriore nelle curve veloci, anche in volata. "Per questo motivo la gara di domenica sarà sicuramente un poker di gomme per tutti. Il lato sinistro della gomma soffre qui. Sarà la gestione degli pneumatici a decidere", prevede Di Giannantonio. Tuttavia, non vuole lasciare che le sue carte mostrino la scelta che farà. "Forse prenderemo le morbide. Oppure no, le medie", ha detto con un occhiolino.

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.