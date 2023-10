Di Giannantonio (Ducati/6º): "Orgulhoso de mim próprio".

"Fabio Di Giannantonio (25) estava muito contente consigo próprio e com o mundo depois do sprint em Mandalika, com a sua corrida e o seu sexto lugar. "Dei o meu melhor e fiz um bom trabalho. Este é, sem dúvida, o meu melhor fim de semana até agora. Estou muito contente com a forma como está a correr."

No entanto, o romano estava longe de estar confiante antes do seu 142º GP. "Continuei a ter problemas com a frente no treino da manhã e estava um pouco inquieto. Mas depois aproveitámos bem o tempo antes do sprint e fizemos as alterações certas na afinação."

Atualmente ainda desempregado na próxima época, está consciente de que as próximas corridas terão um impacto significativo no resto da sua carreira. "Não posso fazer mais do que ir a todo o gás. Estava muito rápido no sprint. Mas depois fiquei um pouco convencido porque estava a tentar alcançar o top-5. Depois continuei a cometer pequenos erros," o piloto da Gresini Ducati continua a ser auto-crítico. "Mas a diferença para o vencedor do sprint, Jorge Martin, ainda está dentro de um intervalo modesto."

No entanto, "Diggia" não estava completamente livre de problemas com o seu pneu dianteiro em curvas rápidas, mesmo no sprint. "É por isso que a corrida de domingo será certamente um póquer de pneus para todos. O lado esquerdo da borracha sofre aqui. A gestão dos pneus é que vai decidir", prevê Di Giannantonio. No entanto, ele não quer deixar que as suas cartas mostrem a escolha que vai fazer. "Talvez fiquemos com o macio. Ou não, o médio", ele confunde-se com um piscar de olhos.

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.