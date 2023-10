Enea Bastianini (Ducati/7º): "Pecco no visto".

Después de ser el descubrimiento del año pasado y de imponerse a Jorge Martín con cuatro victorias en GP en la carrera por sustituir a Jack Miller en el equipo oficial Ducati, esta temporada casi todo le ha salido mal a Enea Bastianini (25 años). Primero, se rompió el omóplato al principio de la temporada, cuando su compañero de marca Luca Marini, entre todos, se lo llevó por delante.

Luego, cuando Enea se recuperó para el GP de Catalunya, provocó una caída masiva de Ducati en la primera curva de la primera vuelta, que también se cobró las vidas de Alex Márquez, Zarco, Di Giannantonio y Bezzecchi. El propio Bastianini tuvo que ser operado del tobillo y la mano izquierdos.

"La verdad es que ya no tengo ningún dolor. En una escala de 0 a 10, quizás alrededor de 1. Pero en el sprint me cansé muchísimo después de siete u ocho vueltas. Eso podría convertirse en un problema en la carrera del domingo", teme el diez veces ganador del GP en su regreso. "Pero estoy contento. Hemos trabajado muy bien, especialmente en el tercer entrenamiento. Con cada vuelta mejoraban las sensaciones".

Esta mejora resultó ser finalmente la perdición de su compañero de equipo, el campeón del mundo Pecco Bagnaia, en dos ocasiones el sábado: Primero, la "Bestia" le arrebató el último puesto en la Q2. Pero no fue suficiente. También en el sprint, el de Rimini se mantuvo por delante de su preciado rival. Afortunadamente, Ducati no tiene un orden estable.

"No vi a Pecco en ningún momento. Tuve que concentrarme muchísimo en mi carrera, sobre todo cuando me cansé", explicó el subcampeón de Moto3 en 2016 y campeón de Moto2 en 2020. "Tenía otras cosas de las que preocuparme. La degradación de los neumáticos me estaba molestando y también tenemos que cambiar algunos detalles en la electrónica para la carrera."

Bastianini define claramente sus objetivos para los cinco fines de semana de GP que quedan después de Indonesia: "Quiero aprovechar estas carreras para poder volver a competir al máximo nivel la próxima temporada. Cualquier otra cosa no tiene sentido".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.