Enea Bastianini (Ducati/7e) : "Je n'ai pas vu Pecco".

Après avoir été la révélation de l'année précédente et avoir devancé Jorge Martin dans la course à la succession de Jack Miller au sein de l'équipe d'usine Ducati grâce à ses quatre victoires en GP, tout s'est presque mal passé pour Enea Bastianini (25 ans) cette saison. Il s'est d'abord fracturé l'omoplate en début de saison, lorsque son collègue de marque Luca Marini l'a justement déposé.

Puis, alors qu'Enea avait retrouvé une certaine vitesse de croisière jusqu'au GP de Catalogne, il a déclenché dès le premier virage du premier tour un crash massif de Ducati, dont ont également été victimes Alex Márquez, Zarco, Di Giannantonio et Bezzecchi. Bastianini lui-même a ensuite dû être opéré de la cheville et de la main gauches.

"Je n'ai plus vraiment de douleurs. Sur une échelle de 0 à 10, peut-être autour de 1. Mais au sprint, je suis devenu extrêmement fatigué après sept ou huit tours. Cela pourrait devenir un problème lors de la course de dimanche", craint le décuple vainqueur de GP pour son retour. "Mais je suis quand même content. Nous avons très bien travaillé, surtout lors de la troisième séance d'entraînement. A chaque tour, les sensations se sont améliorées".

Cette amélioration a finalement été fatale à son coéquipier champion du monde Pecco Bagnaia à deux reprises samedi : la "Bestia" lui a d'abord ravi la dernière place en Q2. Et ce n'est pas tout. Le Riminais a également devancé son prestigieux adversaire au sprint. Chez Ducati, on ne connaît heureusement pas d'ordre d'écurie.

"Je n'ai pas vu Pecco. J'ai dû me concentrer sur ma course, surtout quand j'étais fatigué", explique le vice-champion du monde Moto3 2016 et champion Moto2 2020. "J'avais d'autres soucis. La dégradation des pneus m'a donné du fil à retordre et nous devons aussi modifier quelques détails de l'électronique pour la course".

Bastianini définit clairement ses objectifs pour les cinq week-ends de GP qui restent après l'Indonésie : "Je veux utiliser ces courses de manière à pouvoir me battre à nouveau au top niveau pour la saison prochaine. Tout le reste n'a pas de sens".

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.