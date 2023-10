Enea Bastianini (Ducati/7°): "Pecco non visto".

Per due volte a Mandalika, il rientrante Enea Bastianini è stato il guastafeste del suo compagno di squadra Pecco Bagnaia. Prima gli ha strappato l'ultimo posto in Q2 e poi è rimasto davanti al campione del mondo in volata.

Dopo essere stato la scoperta dell'anno scorso e aver battuto Jorge Martin con quattro vittorie nei GP nella corsa per sostituire Jack Miller nel team Ducati factory, questa stagione per Enea Bastianini (25) è andato quasi tutto storto. Innanzitutto, si è rotto la scapola all'inizio della stagione, quando il collega Luca Marini, tra tutti i piloti del marchio, lo ha fatto fuori.

Poi, quando Enea si è rimesso in sesto per il GP di Catalunya, ha innescato una caduta di massa della Ducati alla prima curva del primo giro, che ha causato la morte di Alex Márquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. Lo stesso Bastianini ha poi dovuto subire un intervento chirurgico alla caviglia e alla mano sinistra.

"Non ho più alcun dolore. In una scala da 0 a 10, forse circa 1. Ma nello sprint ero estremamente stanco dopo sette, otto giri. Questo potrebbe diventare un problema nella gara di domenica", teme il dieci volte vincitore del GP al suo rientro. "Ma sono comunque contento. Abbiamo lavorato molto bene, soprattutto nelle terze prove. A ogni giro il feeling migliorava".

Questo miglioramento si è rivelato alla fine la rovina del suo compagno di squadra campione del mondo Pecco Bagnaia per ben due volte sabato: prima, la "Bestia" gli ha strappato l'ultimo posto in Q2. Ma non è bastato. Anche in volata il riminese è rimasto davanti al suo quotatissimo avversario. Fortunatamente, la Ducati non ha un ordine di scuderia.

"Non ho visto Pecco per niente. Ho dovuto concentrarmi al massimo sulla mia gara, soprattutto quando mi sono stancato", ha spiegato il secondo classificato della Moto3 nel 2016 e campione della Moto2 nel 2020, "Avevo altre cose di cui preoccuparmi. Il degrado delle gomme mi preoccupava e dobbiamo anche cambiare alcuni dettagli dell'elettronica per la gara".

Bastianini definisce chiaramente i suoi obiettivi per i cinque weekend di GP che restano dopo l'Indonesia: "Voglio sfruttare queste gare per tornare a competere al massimo livello nella prossima stagione. Tutto il resto non ha senso".

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.