Enea Bastianini (Ducati/7º): "Pecco não foi visto".

Por duas vezes em Mandalika, o regressado Enea Bastianini foi o desmancha-prazeres do seu companheiro de equipa Pecco Bagnaia. Primeiro, roubou-lhe o último lugar na Q2 e, depois, manteve-se à frente do Campeão do Mundo no sprint.

Depois de ter sido a descoberta do ano no ano passado e de ter superado Jorge Martin com quatro vitórias em GP na corrida para substituir Jack Miller na equipa de fábrica da Ducati, quase tudo correu mal para Enea Bastianini (25) esta época. Primeiro, partiu a omoplata no início da época, quando o colega de marca Luca Marini, entre todos, o derrubou.

Depois, quando Enea recuperou a velocidade por altura do GP da Catalunha, provocou um acidente coletivo da Ducati na primeira curva da primeira volta, que também custou a vida a Alex Márquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. O próprio Bastianini precisou de ser operado ao tornozelo e à mão esquerdos.

"Já não tenho dores. Numa escala de 0 a 10, talvez cerca de 1. Mas no sprint fiquei extremamente cansado ao fim de sete, oito voltas. Isso pode tornar-se um problema na corrida de domingo", receia o dez vezes vencedor de um GP sobre o seu regresso. "Mas estou contente na mesma. Trabalhámos muito bem, especialmente no terceiro treino. A cada volta a sensação melhorava."

Esta melhoria acabou por ser a ruína do seu companheiro de equipa campeão do mundo, Pecco Bagnaia, por duas vezes no sábado: primeiro, o "Bestia" arrancou-lhe o último lugar na Q2. Mas isso não foi suficiente. No sprint, também, o homem de Rimini ficou à frente do seu adversário altamente premiado. Felizmente, a Ducati não tem uma ordem estável.

"Não vi o Pecco de todo. Tive que me concentrar extremamente na minha corrida - especialmente quando fiquei cansado", explicou o vice-campeão de Moto3 de 2016 e campeão de Moto2 de 2020. "Eu tinha outras coisas com que me preocupar. A degradação dos pneus estava a incomodar-me e também temos de alterar alguns detalhes na eletrónica para a corrida."

Bastianini define claramente os seus objectivos para os cinco fins-de-semana de GP que restam depois da Indonésia: "Quero usar estas corridas para poder voltar a competir ao mais alto nível na próxima época. Tudo o resto não faz sentido."

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.