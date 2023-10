Valentino Rossi sur le podium après une forte course de rattrapage

De la 15e place sur la grille de départ au podium - forte remontée de Valentino Rossi et de son coéquipier Maxime Martin lors de la première course de la GT World Challenge Europe Sprint Cup sur le circuit des dunes de Zandvoort.

Victoire d'Audi à Zandvoort. Au terme d'une course dramatique, Ricardo Feller et Mattia Drudi s'imposent au volant de l'Audi Tresor Orange 1. Drudi a pris la tête du classement à cinq minutes de la fin de la course après une course chaotique. Avec cette victoire, les deux pilotes ont également pris la tête du classement et entament la dernière journée de course de la saison 2023 avec 2,5 points d'avance.

La deuxième place revient à la Ferrari Emil Frey Racing d'Albert Costa et de la star locale Thierry Vermeulen. 1,020 seconde séparait les deux voitures à la fin de la course.

Valentino Rossi et Maxime Martin complètent le podium après une spectaculaire course de rattrapage. La WRT BMW M4 GT3 a pris le départ de la course depuis la 15e place sur la grille.

Pour Rossi et son partenaire belge, il s'agit du troisième podium de la saison 2023. Lors de l'ouverture de la saison à Brands Hatch, les deux pilotes ont pris la deuxième position avant de remporter leur première victoire à Misano, à domicile, pour Rossi.

Avant le départ de la course, les événements météorologiques les plus divers se sont produits pendant la grille de départ, alors que le soleil brillait. Outre la pluie et le vent fort, le temps était parfois sec. Environ une heure avant la course, il y a même eu de la grêle ! Les pilotes ont donc dû faire face à des conditions de piste très délicates. C'est pourquoi deux tours d'introduction ont été organisés pour les pilotes.

Le tour de départ a été dramatique. Le leader du championnat, Raffaele Marciello, a glissé dans le bac à gravier dans ces conditions difficiles, mais il a pu poursuivre sa course. Le pilote Allodis ASP a toutefois reculé à la 15e place.

Après un contact avec la Nova Race Honda NSX GT3 de Jacopo Guidetti, Lucas Legeret a heurté la glissière de sécurité à l'approche du premier virage et a été éliminé, la suspension de l'Audi Comtoyou Racing ayant cédé.

L'autre Honda de Nova Race a également été impliquée dans une scène curieuse au départ. Nicola Marinangelli, au volant de la Ferrari AF Corse, a perdu le pré au départ et a failli tourner dans la voiture de Nova Race d'Erwin Zanotti, qui a manqué la Ferrari grâce à un freinage puissant.

Au deuxième tour, la voiture de sécurité a été appelée sur le circuit. Le pilote Sainteloc Racing Grégoire Demoustier a fait un tête-à-queue dans les graviers du virage Scheivlak au volant de sa Sainteloc Audi. Demoustier avait auparavant heurté le mur des stands au départ.

La course a dû être neutralisée juste après la fenêtre d'arrêt aux stands. Patryk Krupinski, au volant de la McLaren de JP Motorsport, s'est retrouvé dans le gravier au dixième virage.

Lors du déclenchement du Full Course Yellow, Adrien de Leener a été touché à l'arrière par Alberto di Folco dans l'Audi Boutsen VDS au niveau de la Scheivlak et s'est retourné.

Deux tours après le redémarrage, la lutte pour la quatrième place a connu un autre accrochage dans la zone de Scheivlak. Ayhancan Güven et Erwan Bastard se sont touchés sur la bosse et ont tourné dans le bac à gravier, mais ont pu continuer la course.

Résultat (top 10) :

1. Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2. Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3. Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

4. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

5. Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

6. Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

7. Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8. Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer - WRT - BMW M4 GT3

9. Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

10. Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3