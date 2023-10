Valentino Rossi sul podio dopo un forte inseguimento

Vittoria Audi a Zandvoort. In una gara drammatica, Ricardo Feller e Mattia Drudi hanno prevalso nella Tresor Orange 1 Audi. Drudi ha preso il comando della classifica a cinque minuti dalla fine della gara dopo una corsa caotica. Con la vittoria i due piloti hanno conquistato anche la leadership del campionato e si presentano all'ultima giornata di gare della stagione 2023 con un vantaggio di 2,5 punti.

Il secondo posto va alla Ferrari dell'Emil Frey Racing di Albert Costa e dell'eroe locale Thierry Vermeulen. 1,020 secondi separano le due vetture alla fine della gara.

Valentino Rossi e Maxime Martin hanno completato il podio dopo una spettacolare rimonta. La BMW M4 GT3 del WRT ha iniziato la gara dal 15° posto in griglia.

Si tratta del terzo podio della stagione 2023 per Rossi e il suo partner belga, che si sono classificati secondi all'apertura della stagione a Brands Hatch prima di conquistare la prima vittoria nella gara di casa di Rossi a Misano.

Prima dell'inizio della gara si sono verificati diversi eventi atmosferici, mentre il sole splendeva. Oltre alla pioggia e al vento forte, a tratti il tempo era asciutto. Circa un'ora prima della gara c'è stata persino una leggera grandinata! I corridori erano quindi attesi da condizioni di pista molto insidiose. Per questo motivo, i piloti hanno effettuato due giri introduttivi.

Il giro di partenza è stato drammatico. Il leader del campionato Raffaele Marciello è scivolato nella ghiaia nelle condizioni difficili, ma è riuscito a proseguire. Tuttavia, il pilota di Allodis ASP è sceso al 15° posto.

Dopo un contatto con la Nova Race Honda NSX GT3 di Jacopo Guidetti, Lucas Legeret ha urtato il guardrail in prossimità della prima curva e si è ritirato a causa della rottura della sospensione dell'Audi del Comtoyou Racing.

Anche l'altra Honda di Nova Race è stata coinvolta in una curiosa scena al via. Nicola Marinangelli con la Ferrari di AF Corse ha perso l'erba al via e ha rischiato di finire in testacoda contro la Nova Race di Erwin Zanotti, che ha mancato la Ferrari con una forte manovra di frenata.

Al secondo giro è stata chiamata in pista la safety car. Il pilota del Sainteloc Racing Gregoire Demoustier è andato in testacoda nella ghiaia della curva Scheivlak con l'Audi del Sainteloc. Demoustier aveva precedentemente sfiorato il muretto dei box alla partenza.

Subito dopo la finestra di pit stop, è stato necessario neutralizzare la gara. Patryk Krupinski con la McLaren di JP Motorsport è andato in testacoda nel letto di ghiaia alla curva dieci.

Quando è scattata la Full Course Yellow, Adrien de Leener è stato colpito al posteriore da Alberto di Folco sull'Audi di Boutsen VDS nella zona di Scheivlak e si è ribaltato.

Due giri dopo il riavvio, la battaglia per il quarto posto ha visto il successivo sconvolgimento nell'area di Scheivlak. Ayhancan Güven ed Erwan Bastard si sono toccati sul crinale e sono finiti nella ghiaia, ma hanno potuto continuare la gara.

Risultato (Top 10):

1° Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2° Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3° Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

4° Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

5° Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

6° Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

7° Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8° Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer - WRT - BMW M4 GT3

9° Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

10° Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3