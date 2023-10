Valentino Rossi no pódio depois de uma forte perseguição

Do 15º lugar da grelha ao pódio - forte recuperação de Valentino Rossi e do seu companheiro de equipa Maxime Martin na primeira ronda da GT World Challenge Europe Sprint Cup no circuito de dunas de Zandvoort.

Vitória da Audi em Zandvoort. Numa corrida dramática, Ricardo Feller e Mattia Drudi venceram no Audi Tresor Orange 1. Drudi assumiu a liderança da classificação cinco minutos antes do final da corrida, após uma corrida caótica. Os dois pilotos também assumiram a liderança do campeonato com a vitória e vão para a última jornada da época de 2023 com uma vantagem de 2,5 pontos.

O segundo lugar vai para o Ferrari da Emil Frey Racing de Albert Costa e do herói local Thierry Vermeulen. 1,020 segundos separam os dois carros no final da corrida.

Valentino Rossi e Maxime Martin completaram o pódio após uma recuperação espetacular. O BMW M4 GT3 da WRT partiu da 15ª posição da grelha de partida.

É o terceiro resultado no pódio da época de 2023 para Rossi e o seu parceiro belga, que terminaram em segundo na abertura da época em Brands Hatch antes de conquistarem a primeira vitória na corrida caseira de Rossi em Misano.

Antes do início da corrida, houve uma variedade de eventos climáticos enquanto o sol brilhava. Para além da chuva e do vento forte, por vezes o tempo estava seco. Cerca de uma hora antes da corrida, chegou mesmo a cair um pouco de granizo! Assim, esperavam os pilotos condições de pista muito complicadas. Por esta razão, houve duas voltas introdutórias para os pilotos.

A volta inicial foi dramática. O líder do campeonato, Raffaele Marciello, deslizou para a gravilha nas condições difíceis, mas conseguiu continuar. No entanto, o piloto da Allodis ASP caiu para o 15º lugar.

Depois de um contacto com o Honda NSX GT3 da Nova Race de Jacopo Guidetti, Lucas Legeret embateu no rail de proteção na aproximação à primeira curva e abandonou a corrida devido à quebra da suspensão do Audi da Comtoyou Racing.

O outro Honda da Nova Race também esteve envolvido numa cena curiosa no início. Nicola Marinangelli, no Ferrari da AF Corse, perdeu a relva na partida e quase que se despistou contra o carro da Nova Race de Erwin Zanotti, que não acertou no Ferrari com uma forte manobra de travagem.

Na segunda volta, o safety car é chamado para a pista. O piloto da Sainteloc Racing, Gregoire Demoustier, fez um pião com o Audi da Sainteloc para a gravilha da curva Scheivlak. Demoustier já tinha batido no muro das boxes no início da corrida.

Imediatamente após a janela de paragem nas boxes, a corrida teve de ser neutralizada. Patryk Krupinski, no McLaren da JP Motorsport, entrou em despiste na gravilha na curva dez.

Quando foi acionado o Amarelo Total, Adrien de Leener foi atingido na traseira por Alberto di Folco, no Audi da Boutsen VDS, na zona de Scheivlak, e capotou.

Duas voltas após o recomeço, a luta pelo quarto lugar viu a próxima reviravolta na zona de Scheivlak. Ayhancan Güven e Erwan Bastard tocaram-se na crista e caíram na gravilha, mas conseguiram continuar a corrida.

Resultado (Top 10):

1º Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2º Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3º Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

4º Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

5º Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

6º Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

7º Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8º Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer - WRT - BMW M4 GT3

9º Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

10º Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3