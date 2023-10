Miguel Oliveira: "Los neumáticos a 140 grados no son ideales".

Aprilia logró el viernes un doblete con Aleix Espargaró y Maverick Viñales, como ya hiciera en Barcelona en septiembre. En la sesión clasificatoria, los dos españoles fueron tercero y segundo por detrás de Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), mientras que Miguel Oliveira y Raúl Fernández, del equipo cliente CryptoDATA RNF, fueron 12º y 17º respectivamente.

En la carrera sprint de 13 vueltas del sábado por la tarde, Espargaró se cayó en la segunda vuelta, llevándose por delante a Brad Binder (Red Bull KTM). Viñales lideró las ocho primeras vueltas, pero luego se vio relegado a la cuarta plaza al debilitarse su neumático trasero y no fue rival para el trío de Ducati formado por Jorge Martín, Luca Marini y Marco Bezzecchi en las últimas vueltas.

Oliveira terminó décimo, a casi nueve segundos del vencedor, y se fue con las manos vacías, porque sólo los 9 primeros puntúan en el sprint.

El portugués calificó de positivos los cambios introducidos en la Aprilia RS-GP respecto al viernes, pero no está satisfecho con la forma general de trabajar. "Probamos tantos reglajes que no tengo la misma moto en ningún entrenamiento", criticó Oliveira. "Eso no es lo ideal, así que para nosotros la carrera sprint es algo así como el cuarto entrenamiento libre del año pasado. Cuando sales desde la 12ª posición de la parrilla, nunca es fácil recuperar posiciones en la salida, y menos con nuestra moto. Así que me he concentrado en mi ritmo: mis sensaciones eran mejores, lo que supone un paso adelante".

El hombre y la máquina tienen que enfrentarse a condiciones extremas en el Circuito de Mandalika, con el asfalto calentándose hasta 60 grados centígrados durante el día. "La pista ofrece mucho agarre, pero la superficie también es muy desgastante", describió Oliveira. "A eso se añade el calor. Cuando la rueda trasera gira y el neumático se calienta hasta 120 o 140 grados, no es lo ideal. Si haces eso una y otra vez, al final el neumático se rinde".

Resultados MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.