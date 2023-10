Miguel Oliveira : "Des pneus à 140 degrés, ce n'est pas idéal".

Les pilotes RNF sont nettement en retard sur les pilotes d'usine Aprilia lors du week-end MotoGP sur l'île de Lombok. Miguel Oliveira a expliqué pourquoi après avoir terminé 10e de la course de sprint.

Aprilia a réalisé un doublé vendredi avec Aleix Espargaro et Maverick Vinales, comme en septembre à Barcelone. Lors des qualifications, les deux Espagnols ont pris la troisième et la deuxième place derrière Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), tandis que Miguel Oliveira et Raul Fernandez de l'équipe cliente CryptoDATA RNF ont terminé respectivement 12e et 17e.

Lors de la course de sprint de 13 tours du samedi après-midi, Espargaro a chuté dès le deuxième tour, emportant avec lui Brad Binder (Red Bull KTM). Vinales a mené les huit premiers tours, mais a ensuite été relégué à la quatrième place en raison d'un pneu arrière défaillant et n'a rien pu faire contre le trio Ducati composé de Jorge Martin, Luca Marini et Marco Bezzecchi dans la phase finale.

Oliveira a franchi la ligne d'arrivée à la dixième place, à près de neuf secondes du vainqueur, et n'a donc rien gagné - car au sprint, seul le top 9 empoche des points.

Le Portugais a qualifié de positives les modifications apportées à l'Aprilia RS-GP par rapport à vendredi, mais il n'est pas satisfait de la méthode de travail générale. "Nous essayons tellement de réglages que je n'ai jamais la même moto lors d'un entraînement", a critiqué Oliveira. "Ce n'est pas idéal, pour nous la course de sprint est donc un peu comme la quatrième séance d'essais libres de l'année dernière. Quand tu pars de la 12ème place, ce n'est jamais facile de gagner des positions au départ, et encore moins avec notre moto. Je me suis donc concentré sur mon rythme : mon feeling était meilleur, ce qui représente un pas en avant".

L'homme et la machine doivent faire face à des conditions extrêmes sur le circuit Mandalika, l'asphalte se réchauffant jusqu'à 60 degrés Celsius pendant la journée. "Le circuit offre beaucoup d'adhérence, mais le revêtement est aussi très usant", a décrit Oliveira. "A cela s'ajoute la chaleur. Si la roue arrière patine et que le pneu chauffe à 120 ou 140 degrés, ce n'est pas idéal. Si tu fais ça encore et encore, le pneu finit par lâcher".

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.