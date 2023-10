Miguel Oliveira: "Pneumatici caldi a 140 gradi non ideali".

Venerdì Aprilia ha ottenuto un doppio vantaggio con Aleix Espargaro e Maverick Vinales, come a Barcellona in settembre. Nelle qualifiche, i due spagnoli hanno conquistato il terzo e il secondo posto dietro a Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), mentre Miguel Oliveira e Raul Fernandez del team cliente CryptoDATA RNF hanno ottenuto rispettivamente il 12° e il 17° posto.

Nella gara sprint di sabato pomeriggio, composta da 13 giri, Espargaro è caduto al secondo giro, trascinando con sé Brad Binder (Red Bull KTM). Vinales ha condotto i primi otto giri, ma poi è sceso al quarto posto a causa dell'indebolimento della gomma posteriore e non è stato all'altezza del trio Ducati composto da Jorge Martin, Luca Marini e Marco Bezzecchi nelle fasi finali.

Oliveira si è classificato decimo, a quasi nove secondi dal vincitore, e quindi è andato via a mani vuote - perché solo i primi nove classificati raccolgono punti in volata.

Il portoghese ha descritto come positive le modifiche apportate all'Aprilia RS-GP rispetto al venerdì, ma non è soddisfatto del modo di lavorare in generale. "Proviamo così tante regolazioni che non ho la stessa moto in ogni prova", ha criticato Oliveira. "Non è l'ideale, quindi per noi la gara sprint è qualcosa di simile alle quarte prove libere dell'anno scorso. Quando si parte dal 12° posto in griglia, non è mai facile recuperare posizioni in partenza, e di certo non con la nostra moto. Mi sono quindi concentrato sul mio ritmo: il mio feeling era migliore, e questo è un passo avanti".

L'uomo e la macchina devono fare i conti con le condizioni estreme del Mandalika Circuit, con l'asfalto che si riscalda fino a 60 gradi Celsius durante il giorno. "La pista offre molta aderenza, ma la superficie è anche molto usurante", ha descritto Oliveira. "A questo si aggiunge il calore. Quando la ruota posteriore gira e lo pneumatico si riscalda a 120 o 140 gradi, non è l'ideale. Se lo fai ancora e ancora, alla fine il pneumatico cede".

Risultati MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2.720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.