Miguel Oliveira: "Pneus quentes a 140 graus não são ideais".

A Aprilia conseguiu uma dupla liderança na sexta-feira com Aleix Espargaro e Maverick Vinales, tal como aconteceu em Barcelona em setembro. Na qualificação, os dois espanhóis ficaram em terceiro e segundo, atrás de Luca Marini (Mooney VR46 Ducati), enquanto Miguel Oliveira e Raul Fernandez, da equipa cliente CryptoDATA RNF, foram 12º e 17º, respetivamente.

Na corrida de sprint de 13 voltas de sábado à tarde, Espargaro caiu na segunda volta, levando consigo Brad Binder (Red Bull KTM). Vinales liderou as primeiras oito voltas, mas depois foi empurrado para quarto com um pneu traseiro a enfraquecer e não foi páreo para o trio da Ducati Jorge Martin, Luca Marini e Marco Bezzecchi nos últimos momentos.

Oliveira terminou em décimo lugar, quase nove segundos atrás do vencedor, e assim saiu de mãos a abanar - porque apenas os 9 primeiros acumulam pontos no sprint.

O português descreveu as alterações efectuadas na Aprilia RS-GP em relação a sexta-feira como positivas, mas não está satisfeito com a forma geral de trabalhar. "Tentamos tantas configurações que não tenho a mesma moto em nenhum treino", criticou Oliveira. "Isso não é o ideal, por isso, para nós, a corrida de sprint é algo como o quarto treino livre do ano passado. Quando se parte do 12º lugar da grelha, nunca é fácil recuperar posições no início - e muito menos com a nossa mota. Por isso, concentrei-me no meu ritmo: as minhas sensações foram melhores, o que é um passo em frente."

Homem e máquina têm de enfrentar condições extremas no Circuito de Mandalika, com o asfalto a aquecer até 60 graus Celsius durante o dia. "A pista oferece muita aderência, mas a superfície também é muito desgastante", descreveu Oliveira. "A isso junta-se o calor. Quando a roda traseira gira e o pneu aquece até 120 ou 140 graus, não é o ideal. Se fizeres isso vezes sem conta, o pneu acaba por desistir."

Resultados MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.