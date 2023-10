Brad Binder: "Puedo ser rápido aquí el domingo".

El bicampeón de MotoGP Brad Binder (28) ha sido barrido por Aleix Espargaró en la segunda vuelta de la carrera sprint de 13 vueltas disputada hoy en Mandalika, mientras el cuarto clasificado del Campeonato del Mundo luchaba con el quinto por la quinta plaza. El español ha atacado por el interior en esta curva de derechas, se ha escapado y ha arrastrado consigo al sudafricano. Binder se recuperó y siguió rodando, pero más que el 19º y último puesto, a 43 segundos de Jorge Martín, no fue posible.

"No hay mucho que decir, no ha pasado nada malo", se resignó el piloto oficial de Red Bull KTM, que ya había sido arrasado una vez por Augusto Fernández en la sesión clasificatoria del viernes. He hecho una buena salida. Luego intenté alcanzar a Fabio, pero adelantar es difícil en esta pista porque la línea limpia es muy estrecha. Y cuando te sales de ella, la superficie está muy resbaladiza. Por desgracia, a Aleix se le ha ido la rueda delantera y me ha alcanzado. Y ya está. Al final se trata de correr, y en una pista como ésta, que no es mucho más ancha que dos motos, algo así puede pasar rápidamente. No había nada que pudiera hacer al respecto...".

¿Deberían los comisarios de la FIM haber penalizado a Aleix? Binder: "En esta pista es algo especial. Hay poco espacio para adelantar, yo mismo lo experimenté con Fabio. Sobre todo al principio no es fácil. Si quieres hacer una maniobra, tienes que arriesgar algo. Y por desgracia, en las carreras, así es como suceden estas acciones. No se puede evitar".

"Hoy habría sido posible hacer muchas cosas porque me sentía muy bien", concluyó Binder. "Elegí el neumático delantero duro. Tardó un poco más de lo que me hubiera gustado en coger temperatura en el lado izquierdo. Y justo en la vuelta en la que me caí, empecé a sentirme mejor. Estoy bastante contento con el funcionamiento de mi moto. Aunque se me han roto las alas de la moto, he podido hacer tiempos decentes. Así que creo que podemos ser competitivos el domingo".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 29 de 40 carreras:

1. Martin, 328 puntos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 502 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.