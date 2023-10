Brad Binder : "Je peux être rapide ici dimanche".

Bien qu'Aleix Espargaró l'ait éliminé dès le deuxième tour de la course de sprint en Indonésie, Brad Binder a accepté ce zéro pointé en toute décontraction. Il n'a pas non plus demandé à ce que son adversaire soit sanctionné.

Le double vainqueur du MotoGP Brad Binder (28 ans) a été balayé par Aleix Espargaró dès le deuxième tour de la course de sprint de 13 tours de Mandalika aujourd'hui, alors que le quatrième du championnat se battait avec le cinquième pour la cinquième place. L'Espagnol a attaqué à l'intérieur de ce virage à droite, a dérapé et a entraîné le Sud-Africain dans sa chute. Binder s'est certes relevé et a continué à rouler, mais il n'a pas pu faire mieux que la 19e et dernière place, avec 43 secondes de retard sur Jorge Martin.

"Il n'y a pas grand-chose à dire, il ne s'est rien passé de grave", a déclaré le pilote d'usine Red Bull-KTM, qui s'était déjà fait balayer une fois par Augusto Fernández lors des essais chronométrés du vendredi. J'ai réussi à prendre un bon départ. J'ai ensuite essayé de prendre Fabio, mais le dépassement est difficile sur cette piste, car la ligne propre est très étroite. Et quand on la quitte, le revêtement est très glissant. Malheureusement, la roue avant d'Aleix a glissé et il m'a rattrapé. C'est tout. A la fin de la journée, il s'agit de faire de la course, et sur une piste comme celle-ci, qui n'est pas beaucoup plus large que deux motos, ce genre de choses peut arriver rapidement. Je ne pouvais rien y faire..."

Les commissaires FIM auraient-ils dû sanctionner Aleix ? Binder : "Sur ce circuit, c'est une chose particulière. Il y a peu de marge de manœuvre pour dépasser, j'en ai fait moi-même l'expérience avec Fabio. Surtout au début, ce n'est pas facile. Si tu veux faire une manœuvre, tu dois prendre des risques. Et malheureusement, en course, ce genre d'action arrive. On ne peut rien y faire".

"Il aurait été possible de faire quelque chose aujourd'hui, car je me sentais vraiment bien", a résumé Binder. "J'ai choisi le pneu avant dur. Il a mis un peu plus de temps que je ne l'aurais souhaité pour monter en température sur le côté gauche. Et c'est au tour où j'ai crashé qu'il a commencé à se sentir mieux. Je suis plutôt content de la manière dont ma moto a fonctionné. Même si les ailerons de ma moto avaient été arrachés, j'ai pu réaliser des temps au tour corrects. Je pense donc que nous pouvons être compétitifs dimanche".

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 29 courses sur 40 :

1. Martin, 328 points. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 502 points (champion du monde). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.