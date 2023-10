Brad Binder: "Domenica posso essere veloce qui".

Anche se Aleix Espargaró lo ha tolto di mezzo al 2° giro della Sprint Race in Indonesia, Brad Binder si è rilassato per lo zero. Inoltre, non ha chiesto alcuna punizione al suo avversario.

Il due volte vincitore della MotoGP Brad Binder (28) è stato spazzato via da Aleix Espargaró al secondo giro della gara sprint di 13 giri a Mandalika oggi, mentre il quarto pilota del Campionato del Mondo lottava con il quinto pilota del Campionato del Mondo per il quinto posto. Lo spagnolo ha attaccato all'interno della curva a destra, è scivolato via e ha trascinato con sé il sudafricano. Binder si è rimesso in piedi e ha continuato a pedalare, ma più del 19° e ultimo posto, a 43 secondi da Jorge Martin, non era possibile.

"Non c'è molto da dire, non è successo nulla di grave", si è rassegnato il pilota della Red Bull KTM, che era già stato spazzato via una volta da Augusto Fernández nelle qualifiche di venerdì. Sono riuscito a fare una partenza decente. Poi ho cercato di prendere Fabio, ma i sorpassi sono difficili su questa pista perché la linea pulita è molto stretta. E quando la si lascia, la superficie è molto scivolosa. Purtroppo la ruota anteriore di Aleix è scivolata via e lui mi ha raggiunto. Tutto qui. Alla fine si tratta di gareggiare e su una pista come questa, che non è molto più larga di due moto, una cosa del genere può accadere rapidamente. Non potevo farci nulla...".

I commissari sportivi della FIM avrebbero dovuto penalizzare Aleix? Binder: "Su questa pista è una cosa particolare. C'è poco spazio per sorpassare, l'ho sperimentato io stesso con Fabio. Soprattutto all'inizio non è facile. Se vuoi fare una manovra, devi rischiare qualcosa. E purtroppo, nelle corse, è così che accadono queste azioni. Non ci si può fare niente".

"Oggi sarebbe stato possibile fare molto perché mi sentivo davvero bene", ha concluso Binder. "Ho scelto la gomma anteriore dura. Il lato sinistro ci ha messo un po' di più a entrare in temperatura di quanto avrei voluto. E proprio nel giro in cui sono caduto, ha iniziato a sentirsi meglio. Sono molto soddisfatto di come ha funzionato la mia moto. Anche se le ali erano rotte, sono riuscito a fare dei tempi decenti. Quindi penso che domenica potremo essere competitivi".

Risultati MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2.720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 29 gare su 40:

1° Martin, 328 punti. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Márquez 64. 16. Márquez 67. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 502 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 273. 3° Aprilia 246. 4° Honda 142. 5° Yamaha 136.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.