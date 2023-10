Brad Binder: "Posso ser rápido aqui no domingo".

Apesar de Aleix Espargaró o ter tirado do caminho na 2ª volta da Sprint Race na Indonésia, Brad Binder estava tranquilo em relação ao zero. Também não exigiu qualquer castigo ao seu adversário.

O bicampeão de MotoGP Brad Binder (28) foi eliminado por Aleix Espargaró na segunda volta da corrida de 13 voltas em Mandalika hoje, enquanto o quarto classificado do Campeonato do Mundo lutava com o quinto classificado do Campeonato do Mundo pelo quinto lugar. O espanhol atacou por dentro na curva à direita, escapou e arrastou consigo o sul-africano. Binder recompôs-se e continuou a rodar, mas mais do que o 19º e último lugar, 43 segundos atrás de Jorge Martin, não era possível.

"Não há muito a dizer, não aconteceu nada de mal", resignou-se o piloto de fábrica da Red Bull KTM, depois de já ter sido eliminado uma vez por Augusto Fernández na qualificação de sexta-feira. Consegui fazer um bom arranque. Depois tentei apanhar o Fabio, mas ultrapassar é difícil nesta pista porque a linha limpa é muito estreita. E quando a deixamos, a superfície é muito escorregadia. Infelizmente, a roda dianteira do Aleix escapou e ele apanhou-me. É isso. No final do dia, o que interessa é a corrida e numa pista como esta, que não é muito mais larga do que duas motos, algo assim pode acontecer rapidamente. Não havia nada que eu pudesse fazer..."

Os comissários da FIM deviam ter penalizado o Aleix? Binder: "Nesta pista é uma coisa especial. Há pouco espaço para ultrapassar, eu próprio experimentei isso com o Fabio. Especialmente no início, não é fácil. Se quisermos fazer uma manobra, temos de arriscar alguma coisa. E infelizmente, nas corridas, é assim que estas acções acontecem. Não se pode evitar".

"Hoje teria sido possível fazer muita coisa porque me senti muito bem", concluiu Binder. "Escolhi o pneu duro da frente. Demorou um pouco mais para atingir a temperatura do lado esquerdo do que eu gostaria. E logo na volta em que caí, começou a sentir-se melhor. Estou bastante satisfeito com a forma como a minha mota funcionou. Apesar de ter partido as asas da moto, ainda consegui fazer bons tempos por volta. Por isso, acho que podemos ser competitivos no domingo".

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 29 das 40 corridas:

1º Martin, 328 pontos. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 502 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 273. 3º Aprilia 246. 4º Honda 142. 5º Yamaha 136.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.