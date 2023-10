Témoignage en direct de Mandalika : Jorge Martin inarrêtable ?

Lors du GP d'Indonésie 2023, la lutte pour le titre se poursuivra sur toute la durée de la course à partir de 9 heures. Retrouvez toutes les mises à jour de la course principale du MotoGP dans le live-ticker de SPEEDWEEK.com.

Avec sa quatrième victoire consécutive au sprint, l'as Pramac-Ducati Jorge Martin a pris la tête du championnat du monde samedi, mais il est également 6e sur la grille de départ de la course principale après sa chute lors des qualifications. Son rival pour le titre Francesco "Pecco" Bagnaia attend la prochaine tâche difficile depuis la 13e place sur la grille de départ.

La course ne devrait pas non plus être facile sur toute la distance pour les revenants Luca Marini et Marco Bezzecchi, tous deux encore sur le podium samedi.

Pour le poleman Marini, la situation est d'autant plus compliquée qu'il devra purger une pénalité de longue durée suite à la collision au départ avec son coéquipier de VR46 lors du sprint en Inde le dimanche. Le pilote officiel Ducati Enea Bastianini, qui a provoqué la chute de la foule dans le virage de départ du GP de Catalunya, devra également purger la même peine.

La course MotoGP en live-ticker :