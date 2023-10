Live ticker Mandalika: Jorge Martin inarrestabile?

Il GP d'Indonesia del 2023 vedrà la lotta per il titolo continuare sull'intera distanza di gara a partire dalle 9 del mattino. Tutti gli aggiornamenti sulla gara principale della MotoGP sono disponibili nel live ticker di SPEEDWEEK.com.

Con la quarta vittoria in volata consecutiva, l'asso della Pramac Ducati Jorge Martin ha conquistato sabato la leadership del campionato, ma è anche sesto sulla griglia di partenza della gara principale dopo la caduta nelle qualifiche. Il suo rivale per il titolo Francesco "Pecco" Bagnaia si aspetta il prossimo difficile compito dalla 13a posizione in griglia.

Non sarà facile percorrere l'intera distanza per i rientranti Luca Marini e Marco Bezzecchi, entrambi saliti sul podio sabato.

Marini, autore della pole, dovrà scontare una penalità di long-lap per la collisione con il suo compagno di squadra VR46 all'inizio della volata indiana di domenica. Anche il pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini dovrà scontare la stessa penalità per aver causato la caduta di massa alla partenza del GP di Catalunya.

La gara di MotoGP nel live ticker: