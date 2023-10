Live ticker Mandalika: Jorge Martin imparável?

O GP da Indonésia de 2023 verá a luta pelo título continuar ao longo de toda a distância da corrida a partir das 9h. Todas as actualizações da corrida principal de MotoGP estão disponíveis no live ticker do SPEEDWEEK.com.

Com a sua quarta vitória consecutiva no sprint, o ás da Pramac Ducati, Jorge Martin, assumiu a liderança do campeonato no sábado, mas também é o sexto na grelha para a corrida principal, depois da queda na qualificação. O seu rival pelo título, Francesco "Pecco" Bagnaia, espera a próxima tarefa difícil a partir do 13º lugar da grelha.

Não vai ser fácil para os regressados Luca Marini e Marco Bezzecchi, que terminaram ambos no pódio no sábado.

O pole-setter Marini terá de cumprir uma penalização de longa duração pela colisão com o seu companheiro de equipa VR46 no início do sprint indiano no domingo. O piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini, também terá de cumprir a mesma penalização por ter causado a queda em massa no início do GP da Catalunha.

