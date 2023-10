Fabio Quartararo (3º): "Quería algo más que el tercer puesto".

"Ahora he conseguido dos podios en los tres últimos Grandes Premios", resumió el piloto oficial de Yamaha Fabio Quartararo tras su actuación de clase mundial y su tercer puesto en el GP de Indonesia en Lombok. "Estoy súper contento, si tengo que ser sincero. Ha sido una gran carrera. La clave del éxito para mí estuvo en la vuelta de calentamiento, cuando el neumático trasero me giró mucho. Esto me permitió ser agresivo justo después de la salida. Sabía que podía luchar por el podio, pero por supuesto quería algo más que el tercer puesto al final... Pero nuestra moto tiene ciertos puntos débiles. Aún así, siempre es fantástico cuando conseguimos un podio. Pero sé que esto no va a seguir así. En Australia, el próximo fin de semana, la tarea será sin duda más difícil para nosotros".

Fabio fue capaz de marcar tiempos rápidos como de costumbre con el motor de cuatro cilindros en línea de 1000cc mientras estuvo solo. Pero en cuanto se colocó detrás de Maverick Viñales en tercera posición, no pudo encontrar la forma de pasar a la Aprilia V4 del español. Ni siquiera fue capaz de mostrarle su rueda delantera: faltaba potencia en el motor.

"Sí, pero tenemos este problema desde hace muchos años. Tenemos que mejorar. Al menos hoy he podido volver a demostrarme a mí mismo que tengo suficiente velocidad como piloto cuando las circunstancias me dan la oportunidad de conseguir un buen resultado. Sé que podría hacerlo mucho mejor que tercero... Pero tenemos que seguir sacando lo mejor de nuestra situación".

¿Cómo vivió Fabio la batalla contra Viñales? "Él estaba al límite, yo también. Tuvimos que darlo todo y al final nos acercamos mucho a Pecco. Fue muy bonito volver al podio y no a diez segundos de Bezzecchi, como hace tres semanas en la India".

Un vistazo al resultado de su compañero de equipo Franco Morbidelli, que no pasó del 14º puesto, demuestra lo excepcional que es Fabio Quartararo.

14º puesto.

La elección de neumáticos jugó un papel importante en vista de los 60 grados de temperatura del asfalto y la agotadora distancia de 27 vueltas en el GP de Mandalika. El neumático blando delantero fue el elegido por Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo y Morbidelli. Viñales, Binder, Augusto Fernández y Pol Espargaró optaron por la delantera media. Sólo tres pilotos fueron a lo seguro y montaron el compuesto duro delante: El ganador Bagnaia, Zarco (caído) y el piloto oficial del Lenovo Ducati Bastianini, que fue 8º.

Resultado de la carrera de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas



Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada



Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Marc Márquez 67. 16. Marc Márquez 67. 17. Marc Márquez 68. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.