Fabio Quartararo (3°): "Volevo più del 3° posto".

"Ora sono riuscito a conquistare due podi negli ultimi tre Gran Premi", ha riassunto il pilota ufficiale Yamaha Fabio Quartararo dopo la sua prestazione di livello mondiale e il terzo posto nel GP d'Indonesia a Lombok. "Sono molto contento, se devo essere sincero. È stata una gara fantastica. La chiave del successo per me è stata nel giro di riscaldamento, quando ho fatto girare molto la gomma posteriore. Questo mi ha permesso di essere aggressivo subito dopo la partenza. Sapevo di poter lottare per il podio, ma ovviamente volevo più del terzo posto finale... Ma la nostra moto ha alcuni punti deboli. Comunque, è sempre fantastico quando riusciamo a salire sul podio. Ma so che non andrà avanti così. In Australia, il prossimo fine settimana, il compito sarà sicuramente più difficile per noi".

Fabio è stato in grado di ottenere tempi veloci come al solito con il motore a quattro cilindri in linea da 1000cc finché è rimasto da solo. Ma non appena si è messo alle spalle di Maverick Viñales, in terza posizione, non è riuscito a superare la V4 Aprilia dello spagnolo. Non è riuscito nemmeno a fargli vedere la ruota anteriore: mancava la potenza del motore.

"Sì, ma abbiamo questo problema da molti anni. Dobbiamo migliorare. Almeno oggi ho potuto dimostrare a me stesso che ho abbastanza velocità come pilota quando le circostanze mi danno la possibilità di ottenere un risultato importante. So che potrei fare molto meglio del terzo posto... Ma dobbiamo continuare a trarre il meglio dalla nostra situazione".

Come ha vissuto Fabio la battaglia contro Viñales? "Lui era al limite, io ero al limite. Abbiamo dovuto dare tutto e alla fine siamo arrivati molto vicini a Pecco. È stato molto bello tornare sul podio e non a dieci secondi da Bezzecchi, come tre settimane fa in India".

Un'occhiata al risultato del suo compagno di squadra Franco Morbidelli, che non è andato oltre il 14° posto, dimostra quanto Fabio Quartararo sia un pilota eccezionale.

14° posto.

La scelta degli pneumatici ha giocato un ruolo importante in considerazione dei 60 gradi di temperatura dell'asfalto e dell'estenuante distanza di 27 giri del GP di Mandalika. Il pneumatico anteriore morbido è stato scelto da Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo e Morbidelli. Viñales, Binder, Augusto Fernández e Pol Espargaró hanno optato per la media anteriore. Solo tre piloti sono andati sul sicuro e hanno montato la mescola dura all'anteriore: Il vincitore Bagnaia, Zarco (caduto) e il pilota ufficiale Lenovo Ducati Bastianini, che si è classificato 8°.

Risultato gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro



Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato



Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1.Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.