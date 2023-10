Fabio Quartararo (3º): "Queria mais do que o 3º lugar".

A estrela da Yamaha, Fabio Quartararo, fez tudo o que estava ao seu alcance no final da Mandalika para derrubar Viñales do segundo lugar.

"Consegui agora dois pódios nos últimos três Grandes Prémios," resumiu o piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, após a sua prestação de classe mundial e o terceiro lugar no GP da Indonésia em Lombok. "Estou super feliz, se tiver de ser honesto. Foi uma óptima corrida. A chave do sucesso para mim foi na volta de aquecimento, quando consegui que o pneu traseiro rodasse muito. Isso permitiu-me ser agressivo logo após o arranque. Sabia que podia lutar pelo pódio, mas claro que queria mais do que o terceiro lugar no final... Mas a nossa mota tem algumas fraquezas. Ainda assim, é sempre fantástico quando conseguimos um resultado no pódio. Mas sei que não vai continuar assim. Na Austrália, no próximo fim de semana, a tarefa será certamente mais difícil para nós."

Fabio conseguiu fazer tempos rápidos como é habitual com o motor de quatro cilindros em linha de 1000cc enquanto esteve sozinho. Mas assim que ficou atrás de Maverick Viñales em terceiro lugar, não conseguiu ultrapassar a Aprilia V4 do espanhol. Nem sequer foi capaz de lhe mostrar a roda dianteira - faltava-lhe potência no motor.

"Sim, mas temos este problema há muitos anos. Temos de melhorar. Pelo menos hoje consegui provar a mim mesmo que tenho velocidade suficiente como piloto quando as circunstâncias me dão uma oportunidade para um resultado de topo. Sei que podia fazer muito melhor do que o terceiro lugar... Mas temos de continuar a tirar o melhor partido da nossa situação."

Como é que Fabio viveu a batalha contra Viñales? "Ele estava no limite, eu estava no limite. Tivemos de dar tudo e no final ficámos muito perto do Pecco. Foi muito bom voltar ao pódio e não ficar a dez segundos de Bezzecchi, como há três semanas na Índia."

Um olhar sobre o resultado do seu companheiro de equipa Franco Morbidelli, que não foi além do 14º lugar, prova que Fabio Quartararo é um piloto excecional.

14º lugar.

A escolha do pneu desempenhou um papel importante, tendo em conta a temperatura de 60 graus do asfalto e a exaustiva distância de 27 voltas no GP de Mandalika. O pneu dianteiro macio foi escolhido por Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo e Morbidelli. Viñales, Binder, Augusto Fernández e Pol Espargaró optaram pela frente média. Apenas três pilotos jogaram pelo seguro e montaram o composto duro na frente: O vencedor Bagnaia, Zarco (caiu) e o piloto de fábrica da Lenovo Ducati, Bastianini, que ficou em 8º.

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás



Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada



Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.