Maverick Viñales (Aprilia) en el podio como Batman

En el sprint del sábado en el circuito urbano de Mandalika, Maverick Viñales tuvo que conformarse con la cuarta plaza después de liderar varias vueltas. El motivo fue el neumático trasero blando, que había dejado tirado al piloto oficial de Aprilia desde la mitad de la carrera.

Para la carrera de 27 vueltas del domingo, Viñales optó por el neumático trasero medio, así como por el compuesto de neumático medio en la parte delantera y posteriormente fue recompensado por esta elección. Saliendo desde la segunda posición de la parrilla, fue inicialmente el único piloto capaz de seguir al líder Jorge Martín (Prima Pramac Ducati) antes de que el piloto de 28 años también tuviera que dejar marchar a su compatriota español.

Sin embargo, cuando Martín se fue al suelo en la vuelta 13, Viñales se puso en cabeza y estaba en camino de convertirse en el primer ganador de MotoGP con tres marcas diferentes. Y es que antes había ganado con Suzuki y Yamaha, faltando hasta ahora sólo una victoria con Aprilia para el español. "No sé qué ha pasado con Jorge. Quizás su neumático no era capaz de mantener una velocidad tan alta. He podido seguirle durante cinco vueltas, pero he destrozado mi neumático trasero. Por eso tuve que reducir el ritmo. Sabía que la carrera iba a ser muy larga y tenía que cuidar mi neumático", comentó sobre la situación.

A siete vueltas del final, Viñales ha tenido que ceder ante la embestida de Pecco Bagnaia (Ducati) y ceder el liderato. Al mismo tiempo, tuvo problemas para defenderse del fuerte piloto de Yamaha Fabio Quartararo (3º).

Pero el 25 veces ganador de un GP se mantuvo firme y cruzó la línea de meta a sólo 0,306s de Bagnaia, segundo. "En las últimas vueltas, detrás de Pecco, he intentado utilizar el neumático lo menos posible. Al mismo tiempo, mi objetivo era mantener a Fabio detrás de mí. Guardé algunas reservas para la última vuelta y pude asegurar el segundo puesto", describió aliviado el piloto de Aprilia, subrayando: "Creo que es sólo cuestión de tiempo que lleguemos a lo más alto."

Durante las celebraciones por su tercer podio de la temporada, el padre de familia provocó posteriormente escenas hilarantes al subir al podio vestido de Batman: "Me aposté con uno de los mecánicos de Aleix que no tendría cojones de subir al podio vestido de Batman. Hay una sinfonía fantástica en el equipo, así que acciones así son posibles".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas



Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Marc Márquez 67. 16. Marc Márquez 67. 17. Marc Márquez 68. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.