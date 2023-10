Maverick Viñales (Aprilia) sur le podium en tant que Batman

Lors du sprint du samedi sur le circuit de Mandalika Street, Maverick Viñales a dû se contenter de la quatrième place après avoir mené quelques tours. La raison en était le pneu arrière tendre qui avait abandonné le pilote officiel Aprilia à partir de la mi-course.

Pour la course de 27 tours du dimanche, Viñales a donc opté pour le pneu arrière médium ainsi que pour la gomme intermédiaire à l'avant et a ensuite été récompensé pour ce choix. Parti en deuxième position, il a été le seul pilote à suivre le leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), avant que le pilote de 28 ans ne doive lui aussi laisser partir son compatriote espagnol.

Mais lorsque Martin a chuté au 13e tour, Viñales a pris la tête et était en passe de devenir le premier vainqueur du MotoGP sur trois marques différentes. En effet, il avait déjà gagné sur Suzuki et Yamaha, et il ne manquait à l'Espagnol qu'une victoire sur Aprilia. "Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Jorge. Peut-être que ses pneus n'étaient pas en mesure de maintenir cette vitesse élevée. J'ai pu le suivre pendant cinq tours, mais j'ai détruit mon pneu arrière. J'ai donc dû réduire le rythme. Je savais que la course serait très longue et que je devais ménager mes pneus", a-t-il commenté.

A sept tours de la fin, Viñales a dû s'incliner devant Pecco Bagnaia (Ducati) qui arrivait en trombe et a cédé la tête de la course. Dans le même temps, il a eu du mal à se défendre contre le pilote Yamaha Fabio Quartararo (3e), qui s'est montré très agressif.

Mais le vainqueur de 25 GP a tenu bon et a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, à seulement 0,306 seconde de Bagnaia. "Dans les derniers tours derrière Pecco, j'ai essayé de solliciter le moins possible le pneu. En même temps, mon objectif était de garder Fabio derrière moi. J'ai gardé quelques réserves pour le dernier tour et j'ai ainsi pu assurer la deuxième place", a décrit le pilote Aprilia, soulagé, avant de souligner : "Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne rejoignions la tête".

Lors de la célébration de son troisième podium de la saison, le père de famille a ensuite provoqué des scènes hilarantes en montant sur le podium en costume de Batman : "J'avais fait le pari avec un mécanicien d'Aleix que je n'aurais pas les couilles de monter sur le podium habillé en Batman. Il y a une symphonie fantastique dans l'équipe, donc ce genre d'action est possible".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard



Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.