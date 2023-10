Maverick Viñales (Aprilia) sul podio come Batman

L'aver sfiorato per un soffio la sua prima vittoria in Aprilia nel GP d'Indonesia non ha impedito a Maverick Viñales di portare a termine una scommessa interna al team durante i festeggiamenti successivi.

Nella volata di sabato sul Mandalika Street Circuit, Maverick Viñales si è dovuto accontentare del quarto posto dopo aver condotto diversi giri in testa. Il motivo è stato il pneumatico posteriore morbido, che ha deluso il pilota ufficiale Aprilia a partire da metà gara.

Per la gara di 27 giri di domenica, Viñales ha quindi optato per il pneumatico posteriore medio e per la mescola media all'anteriore ed è stato premiato per questa scelta. Partendo dalla seconda posizione in griglia, inizialmente era l'unico pilota in grado di seguire il leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), prima che anche il 28enne dovesse lasciare andare il connazionale spagnolo.

Tuttavia, quando Martin è caduto al 13° giro, Viñales ha preso il comando e si è avviato a diventare il primo vincitore della MotoGP con tre marche diverse. In precedenza, infatti, aveva vinto su Suzuki e Yamaha, mentre finora mancava solo una vittoria su Aprilia per lo spagnolo. "Non so cosa sia successo a Jorge. Forse il suo pneumatico non era in grado di mantenere una velocità così elevata. Sono riuscito a seguirlo per cinque giri, ma ho distrutto la gomma posteriore. Per questo ho dovuto ridurre il ritmo. Sapevo che la gara sarebbe stata molto lunga e dovevo prendermi cura del mio pneumatico", ha commentato.

A sette giri dalla fine, Viñales ha dovuto arrendersi alla carica di Pecco Bagnaia (Ducati) e cedere la testa della corsa. Allo stesso tempo, ha avuto problemi a difendersi dal forte pilota Yamaha Fabio Quartararo (3°).

Ma il 25 volte vincitore del GP ha tenuto duro e ha tagliato il traguardo a soli 0,306 secondi da Bagnaia, secondo. "Negli ultimi giri, dietro a Pecco, ho cercato di usare la gomma il meno possibile. Allo stesso tempo, il mio obiettivo era quello di tenere Fabio dietro di me. Ho risparmiato un po' di riserve per l'ultimo giro e sono riuscito ad assicurarmi il secondo posto", ha descritto con sollievo il pilota dell'Aprilia, sottolineando: "Penso che sia solo una questione di tempo prima di arrivare in cima".

Durante i festeggiamenti per il suo terzo podio stagionale, il padre di famiglia ha poi causato scene esilaranti salendo sul podio vestito da Batman: "Ho scommesso con uno dei meccanici di Aleix che non avrei avuto le palle di salire sul podio vestito da Batman. Nel team c'è una sinfonia fantastica, quindi azioni del genere sono possibili".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro



Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1.Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.