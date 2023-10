Maverick Viñales (Aprilia) no pódio como Batman

O facto de ter ficado a um passo da sua primeira vitória com a Aprilia no GP da Indonésia não impediu Maverick Viñales de completar uma aposta intra-equipa nos festejos que se seguiram.

No sprint de sábado no Circuito de Rua de Mandalika, Maverick Viñales teve de se contentar com o quarto lugar depois de ter liderado várias voltas. A razão para isso foi o pneu traseiro macio, que deixou o piloto de fábrica da Aprilia em baixo a partir do meio da corrida.

Para a corrida de 27 voltas no domingo, Viñales optou pelo pneu traseiro médio, bem como pelo composto de pneu médio na frente e foi posteriormente recompensado por esta escolha. Partindo do segundo lugar da grelha, foi inicialmente o único piloto capaz de seguir o líder Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) antes de o piloto de 28 anos ter de deixar o seu compatriota espanhol partir.

No entanto, quando Martin caiu na 13ª volta, Viñales assumiu a liderança e estava a caminho de se tornar o primeiro vencedor de MotoGP com três marcas diferentes. Isto porque ele já tinha vencido com a Suzuki e a Yamaha, faltando apenas uma vitória com a Aprilia para o espanhol até agora. "Não sei o que aconteceu com o Jorge. Talvez o pneu dele não tenha sido capaz de manter aquela velocidade elevada. Consegui segui-lo durante cinco voltas, mas destruí o meu pneu traseiro. Foi por isso que tive de reduzir o ritmo. Sabia que a corrida ia ser muito longa e tinha de cuidar do meu pneu", comentou a situação.

A sete voltas do fim, Viñales teve de ceder à investida de Pecco Bagnaia (Ducati) e ceder a liderança. Ao mesmo tempo, teve dificuldades em defender-se do forte piloto da Yamaha Fabio Quartararo (3º).

Mas o 25 vezes vencedor de GP manteve-se firme e cruzou a linha de meta apenas 0,306 segundos atrás de Bagnaia, em segundo. "Nas últimas voltas atrás do Pecco tentei usar o pneu o menos possível. Ao mesmo tempo, o meu objetivo era manter o Fabio atrás de mim. Guardei algumas reservas para a última volta e consegui assegurar o segundo lugar," descreveu o piloto da Aprilia com alívio, sublinhando, "Penso que é apenas uma questão de tempo até chegarmos ao topo."

Durante as celebrações do seu terceiro pódio da época, o homem de família causou cenas hilariantes quando subiu ao pódio vestido de Batman: "Apostei com um dos mecânicos do Aleix que não teria coragem de subir ao pódio vestido de Batman. Há uma sinfonia fantástica na equipa, por isso acções como esta são possíveis."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás



Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.