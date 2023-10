Pecco Bagnaia (1º): "La gente a veces habla demasiado".

Francesco "Pecco" Bagnaia volvió desde la cuarta fila de la parrilla ya sexto en la primera vuelta, y en la tercera ya era tercero por detrás de Jorge Martín y Maverick Viñales. La caída de Martín, que hasta entonces lideraba soberanamente, no sólo le dio el liderato del Mundial al defensor del título, sino que le abrió la posibilidad de ganar, y Pecco no dejó escapar esta oportunidad.

"Pongo esta victoria a la altura de la de Malasia del año pasado, o quizás incluso por encima", subrayó Bagnaia, que puso rumbo a su primer título de MotoGP en Sepang 2022 desde la novena posición de la parrilla. "Lo he dado todo para remontar después de lo que pasó ayer. Hemos hecho un trabajo increíble, estoy muy orgulloso de mi equipo."

Comentando la carrera y el resbalón de Jorge Martín, Pecco informó: "Vi que Jorge estaba empujando muy fuerte, realmente fuerte. Desde mi punto de vista, el ritmo estaba realmente al límite para el neumático trasero. Cuando he visto que se caía, he intentado controlarlo. Porque he visto que Maverick empezaba a tener problemas con el neumático del flanco izquierdo. A falta de diez vueltas he vuelto a apretar y ha sido increíble cuando le he pasado".

¿Qué pasó por la mente de Bagnaia cuando vio a Martin en la grava en la curva 11? El italiano de 26 años tomó aliento y luego afirmó sin ambages: "Mi objetivo hoy era ganar. Cuando vi que se había caído, respiré hondo porque ya no tenía que apretar tanto como hasta entonces. Podía controlarlo más. Porque el neumático trasero empezó a caer un poco, así que era muy importante ser más consistente".

En la vuelta de salida, el campeón del mundo se llevó una mano a la oreja con sentido. Preguntado por el gesto, sonrió brevemente. "La gente a veces habla demasiado. Es mejor esperar y hablar después. Esa fue la razón", aclaró Pecco cuando se le preguntó.

"Lo último que hice ayer cuando apagué mi smartphone fue recordar que era muy importante sacar el máximo resultado posible de hoy y luchar por la victoria. Lo necesitábamos y lo merecíamos. Es un gran impulso para el resto de carreras", subrayó el antiguo y nuevo líder del Campeonato del Mundo, que viaja a Australia para la próxima cita con una ventaja de 18 puntos y mucha confianza en sí mismo.

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15.10.):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.