Pecco Bagnaia (1er) : "Les gens parlent parfois trop".

Francesco "Pecco" Bagnaia est revenu de la quatrième ligne de départ en sixième position dès le premier tour, et au troisième tour, il était déjà troisième derrière Jorge Martin et Maverick Viñales. La chute de Martin, qui menait jusque-là de manière souveraine, a non seulement permis au champion en titre de prendre la tête du championnat du monde, mais lui a également ouvert la possibilité de remporter la victoire - et Pecco n'a pas laissé passer cette occasion.

"Je place cette victoire au même niveau que la victoire en Malaisie de l'année dernière, ou peut-être même plus haut", a souligné Bagnaia, qui avait posé les jalons de son premier titre en MotoGP à Sepang 2022 en partant de la neuvième place. "J'ai tout donné pour revenir après ce qui s'est passé hier. Nous avons fait un travail incroyable, je suis très fier de mon équipe".

Concernant le déroulement de la course et la glissade de Jorge Martin, Pecco a rapporté : "J'ai vu que Jorge poussait très fort - vraiment beaucoup. De mon point de vue, le rythme était vraiment à la limite pour le pneu arrière. Quand j'ai vu qu'il avait chuté, j'ai simplement essayé de le contrôler. Parce que j'ai vu que Maverick commençait à avoir des problèmes avec le pneu sur le flanc gauche. À dix tours de la fin, j'ai recommencé à pousser et c'était alors incroyable quand je l'ai dépassé".

Que s'est-il passé dans la tête de Bagnaia lorsqu'il a vu Martin dans le bac à gravier du virage 11 ? L'Italien de 26 ans a pris un peu d'air avant de déclarer sans ambiguïté : "Mon objectif aujourd'hui était de gagner. Quand j'ai vu qu'il était tombé, j'ai juste respiré un peu parce que je n'avais plus besoin de pousser comme je l'avais fait jusque-là. J'ai pu mieux le contrôler. Car le pneu arrière commençait à se dégrader un peu, il était donc très important d'être plus constant".

Lors du tour de sortie, le champion du monde a mis une main derrière l'oreille de manière éloquente. Interrogé sur ce geste, il a brièvement souri. "Les gens parlent parfois trop. Il vaut mieux attendre et parler après. C'était la raison", a clairement expliqué Pecco lorsqu'on l'a interrogé.

"La dernière chose que j'ai faite hier, quand j'ai éteint mon smartphone, c'est de penser qu'il était très important d'obtenir le maximum de résultats possibles aujourd'hui et de se battre pour la victoire. Nous en avions besoin et nous l'avons mérité. Pour le reste de la course, c'est un formidable coup de pouce", a souligné l'ancien et nouveau leader du championnat du monde, qui se rend en Australie pour la prochaine épreuve de force avec 18 points d'avance et beaucoup de confiance.

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.