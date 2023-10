Pecco Bagnaia (1°): "La gente a volte parla troppo".

Il pilota ufficiale Ducati Pecco Bagnaia ha disputato una gara da campione del mondo a Mandalika partendo dal 13° posto in griglia, mentre Jorge Martin è caduto. Ciò significa che il momento della lotta per il titolo è improvvisamente tornato dalla parte dell'italiano.

Francesco "Pecco" Bagnaia è rientrato dalla quarta fila della griglia già sesto al primo giro, e al terzo giro era già terzo dietro a Jorge Martin e Maverick Viñales. La caduta di Martin, che fino a quel momento era stato in testa alla classifica, non solo ha consegnato al detentore del titolo la leadership del campionato mondiale, ma ha anche aperto la possibilità di vincere - e Pecco non si è lasciato sfuggire questa opportunità.

"Metto questa vittoria sullo stesso piano di quella dello scorso anno in Malesia, o forse anche superiore", ha sottolineato Bagnaia, che a Sepang 2022 è partito dalla nona posizione in griglia per conquistare il suo primo titolo in MotoGP. "Ho dato il massimo per tornare a lottare dopo quello che è successo ieri. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, sono molto orgoglioso della mia squadra".

Commentando la gara e la scivolata di Jorge Martin, Pecco ha dichiarato: "Ho visto che Jorge stava spingendo molto, molto forte. Dal mio punto di vista, il ritmo era davvero al limite per la gomma posteriore. Quando ho visto che è caduto, ho cercato di controllarlo. Ho visto che Maverick iniziava ad avere problemi con la gomma sul fianco sinistro. A dieci giri dalla fine ho ricominciato a spingere e poi è stato incredibile quando l'ho passato".

Cosa è passato per la testa di Bagnaia quando ha visto Martin nella ghiaia alla curva 11? Il 26enne italiano ha preso fiato e poi ha dichiarato inequivocabilmente: "Il mio obiettivo oggi era vincere. Quando ho visto che era caduto, ho fatto un bel respiro perché non dovevo spingere così tanto come avevo fatto fino a quel momento. Ho potuto controllare meglio la situazione. Perché la gomma posteriore ha iniziato a calare un po', quindi era molto importante essere più costanti".

Durante il giro d'uscita, il campione del mondo si è messo una mano dietro l'orecchio in modo significativo. Interrogato sul gesto, ha sorriso brevemente. "A volte la gente parla troppo. È meglio aspettare e parlare dopo. Questo era il motivo", ha chiarito Pecco quando gli è stato chiesto.

"L'ultima cosa che ho fatto ieri, quando ho spento lo smartphone, è stato ricordare che era molto importante ottenere il massimo risultato possibile oggi e lottare per la vittoria. Ne avevamo bisogno e ce lo siamo meritato. È una grande spinta per il resto delle gare", ha sottolineato il vecchio e nuovo leader del Campionato del Mondo, che si reca in Australia per la prossima prova di forza con 18 punti di vantaggio e molta fiducia in se stesso.

Risultato gara MotoGP, Mandalika (15.10.):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.