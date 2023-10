Pecco Bagnaia (1.º): "Por vezes, as pessoas falam demasiado".

O piloto de fábrica da Ducati, Pecco Bagnaia, fez uma corrida de campeão do mundo em Mandalika a partir do 13º lugar da grelha, enquanto Jorge Martin se despistou. Isto significa que o ímpeto na luta pelo título está subitamente de novo do lado do italiano.

Francesco "Pecco" Bagnaia regressou da quarta linha da grelha já em sexto na primeira volta, e na terceira volta já era terceiro atrás de Jorge Martin e Maverick Viñales. A queda de Martin, que até então liderava soberanamente, não só entregou ao defensor do título a liderança do Campeonato do Mundo, como também abriu a possibilidade de vencer - e Pecco não deixou escapar esta oportunidade.

"Eu coloco esta vitória no mesmo nível da vitória do ano passado na Malásia - ou talvez até mais alto", sublinhou Bagnaia, que traçou o caminho para o seu primeiro título de MotoGP em Sepang 2022 a partir do nono lugar da grelha. "Dei tudo para lutar pelo meu caminho de volta depois do que aconteceu ontem. Fizemos um trabalho incrível, estou muito orgulhoso da minha equipa."

Comentando a corrida e o deslize de Jorge Martin, Pecco disse: "Vi que o Jorge estava a esforçar-se muito, muito mesmo. Do meu ponto de vista, o ritmo estava realmente no limite do pneu traseiro. Quando vi que ele se despistou, tentei controlar a situação. Porque vi que o Maverick começou a ter problemas com o pneu no flanco esquerdo. Quando faltavam dez voltas para o final, comecei a puxar por ele e foi incrível quando o ultrapassei."

O que passou pela cabeça de Bagnaia quando viu Martin na gravilha na curva 11? O italiano de 26 anos respirou fundo e depois afirmou inequivocamente: "O meu objetivo hoje era ganhar. Quando vi que ele se despistou, respirei fundo porque já não tinha de forçar tanto como até então. Podia controlar melhor a situação. Porque o pneu traseiro começou a cair um pouco, por isso foi muito importante ser mais consistente."

Na última volta, o campeão do mundo colocou uma mão atrás da orelha de forma significativa. Questionado sobre o gesto, sorriu brevemente. "Às vezes, as pessoas falam demasiado. É melhor esperar e falar depois. Foi essa a razão", esclareceu Pecco quando questionado.

"A última coisa que fiz ontem, quando desliguei o meu smartphone, foi lembrar-me que era muito importante obter o máximo resultado possível hoje e lutar pela vitória. Precisávamos disso e merecíamos. É um grande impulso para o resto das corridas", sublinhou o antigo e novo líder do Campeonato do Mundo, que viaja para a Austrália para o próximo confronto com uma vantagem de 18 pontos e muita auto-confiança.

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15.10.):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.