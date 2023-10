Fabio Quartararo : "Espérons que cela boostera Yamaha".

Trois points seulement séparent Fabio Quartararo de Jack Miller, neuvième au championnat du monde, après sa solide troisième place (il n'a perdu que 0,4 seconde sur le vainqueur et champion du monde Pecco Bagnaia) à l'issue du GP d'Indonésie. Samedi, il avait déjà donné un puissant signe de vie en se classant cinquième au sprint. "C'était vraiment bien aujourd'hui d'être à nouveau si proche de la première position", a décrit Quartararo, le champion du monde 2021 et vice-champion du monde 2022, qui n'a plus gagné de course depuis le GP du Sachsenring 2022.

Michelin a annoncé des températures d'asphalte de 60 à 62 degrés. Quarararo a tout de même fait monter le pneu avant tendre à l'avant, comme Jorge Martin, qui a perdu son avance de 2 secondes au 13e tour à cause d'un dérapage de la roue avant suivi d'une chute au Turn 11.

Ce choix de pneus pour 27 tours chauds comportait-il aussi beaucoup de risques pour Fabio Quartararo ? "Eh bien, j'ai aussi eu quelques dérapages", a-t-il admis. "Mais le soft compound était le meilleur pneu avant pour nous. Il était un peu mou, nous le savions ; il manquait un peu de 'support'. Mais pour moi, c'était une excellente décision d'avoir choisi ce pneu pour la course".

Le week-end prochain, le GP d'Australie à Phillip Island est au programme. Fabio n'y a pas participé en 2022, il a chuté prématurément alors que Rins s'imposait devant Marc Márquez et Bagnaia - et que la star Ducati faisait un grand pas vers le titre.

Du point de vue de la configuration du circuit, la piste sinueuse de Down Under devrait convenir à la YZR-M1-Yamaha. Une nouvelle place sur le podium est-elle possible ?

"Phillip Island sera certainement plus difficile pour nous", est convaincu Quartararo. "Car c'est une piste sur laquelle tu dois ménager tes pneus. Mais c'est difficile si tu n'as pas assez de puissance moteur... L'important, c'est de regarder maintenant course après course. Lors des trois derniers Grand Prix, nous avons obtenu deux podiums. Je pense que nous pouvons être vraiment contents de ce que nous avons réalisé récemment. Espérons que cela donne à Yamaha un coup de pouce pour préparer quelque chose de plus grand pour 2024".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.