Fabio Quartararo: "Speriamo in una spinta per la Yamaha".

Solo tre punti separano Fabio Quartararo dal nono classificato del Campionato del Mondo Jack Miller dopo un ottimo terzo posto (ha perso solo 0,4 secondi dal vincitore e Campione del Mondo Pecco Bagnaia) dopo il GP dell'Indonesia. Aveva già dato un forte segnale di vita nella sprint di sabato con il 5° posto. "È stato davvero bello oggi essere di nuovo così vicino alla prima posizione", ha descritto Quartararo, campione del mondo 2021 e secondo classificato nel 2022, che non vince una gara dal GP del Sachsenring del 2022.

Michelin ha segnalato temperature dell'asfalto tra i 60 e i 62 gradi. Quarararo ha comunque montato il pneumatico anteriore morbido, come Jorge Martin, che ha gettato via il suo vantaggio di 2 secondi al 13° giro a causa di uno slittamento della ruota anteriore e della successiva caduta alla curva 11.

Questa scelta di pneumatici per 27 giri caldi è stata rischiosa anche per Fabio Quartararo? "Beh, ho avuto anche qualche scivolata", ha ammesso. "Ma la mescola morbida era il miglior pneumatico anteriore per noi. Era un po' morbido, lo sapevamo; mancava un po' di 'supporto'. Ma per me è stata un'ottima decisione scegliere questo pneumatico per la gara".

Il prossimo fine settimana è in programma il GP d'Australia a Phillip Island. Fabio è rimasto a mani vuote nel 2022, cadendo nelle fasi iniziali, mentre Rins ha vinto davanti a Marc Márquez e Bagnaia - e la stella della Ducati ha fatto un grande passo avanti verso la conquista del titolo.

In termini di layout della pista, il tortuoso circuito Down Under dovrebbe essere adatto alla YZR-M1 Yamaha. È possibile un podio anche in questo caso?

"Phillip Island sarà sicuramente più difficile per noi", è convinto Quartararo. "Perché è una pista in cui bisogna prendersi cura delle gomme. Ma è difficile quando non hai abbastanza potenza del motore... L'importante ora è guardare di gara in gara. Negli ultimi tre Gran Premi abbiamo ottenuto due podi. Penso che possiamo essere molto soddisfatti dei risultati ottenuti di recente. Speriamo che questo dia alla Yamaha una spinta per preparare qualcosa di più grande per il 2024".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.