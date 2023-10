Fabio Quartararo: "Esperemos que seja um impulso para a Yamaha".

Fabio Quartararo foi o "homem do dia" em Mandalika, ao lado de Pecco Bagnaia. Anunciou alegremente o seu lugar no pódio já na quinta-feira.

Apenas três pontos separam Fabio Quartararo do nono classificado do Campeonato do Mundo, Jack Miller, depois de um forte terceiro lugar (perdeu apenas 0,4 segundos para o vencedor e Campeão do Mundo Pecco Bagnaia) após o GP da Indonésia. Ele já tinha dado um forte sinal de vida no sprint de sábado com o 5º lugar. "Foi muito bom hoje ter estado tão perto da primeira posição novamente", descreveu Quartararo, o campeão mundial de 2021 e vice-campeão de 2022, que não vence uma corrida desde o GP de Sachsenring de 2022.

A Michelin relatou temperaturas de asfalto de 60 a 62 graus. Quarararo, no entanto, tinha o pneu dianteiro macio montado na frente, como Jorge Martin, que desperdiçou sua liderança de 2 segundos na 13ª volta devido a um deslizamento da roda dianteira e o subsequente acidente na curva 11.

Esta escolha de pneus para 27 voltas quentes também foi arriscada para Fabio Quartararo? "Bem, eu também tive alguns deslizes", ele admitiu. "Mas o composto macio foi o melhor pneu dianteiro para nós. Era um pouco macio, sabíamos disso; faltava-lhe um pouco de 'apoio'. Mas para mim foi uma óptima decisão ter escolhido este pneu para a corrida."

O GP da Austrália em Phillip Island está na agenda do próximo fim de semana. Fabio saiu de mãos vazias em 2022, caindo logo no início, enquanto Rins venceu à frente de Marc Márquez e Bagnaia - e a estrela da Ducati deu um grande passo em direção à conquista do título.

Em termos de traçado da pista, o sinuoso circuito de Down Under deve ser adequado para a YZR-M1 Yamaha. Será possível terminar no pódio novamente?

"Phillip Island vai ser definitivamente mais difícil para nós", Quartararo está convencido. "Porque é uma pista onde temos de cuidar dos pneus. Mas é difícil quando não se tem potência suficiente no motor... O importante agora é olhar de corrida para corrida. Nos últimos três Grandes Prémios, tivemos dois pódios. Penso que podemos estar muito contentes com o que alcançámos recentemente. Espero que isto dê à Yamaha um impulso para preparar algo maior para 2024."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.