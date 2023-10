Aleix Espargaró (Aprilia) : "Une bonne occasion gâchée

Après un départ canon, Aleix Espargaró s'est retrouvé sans défense face à ses adversaires lors du GP d'Indonésie. Le pilote Aprilia a ensuite pris le blâme et expliqué l'erreur qui a détruit sa course.

Le week-end de Grand Prix sur le Mandalika International Street Circuit avait commencé de manière prometteuse pour Aleix Espargaró. En effet, après avoir réalisé le meilleur temps du jour le vendredi, il a placé son Aprilia RS-GP sur la première ligne de la grille de départ lors des qualifications du samedi, juste derrière son coéquipier Maverick Viñales.

Mais le double vainqueur de la saison a connu un premier coup d'arrêt lors du sprint, lorsqu'il a chuté au freinage du deuxième tour, entraînant l'as KTM Brad Binder dans sa chute. Dimanche matin, Espargaró a ensuite pris une décision lourde de conséquences : "Lors du warm-up, j'avais de très mauvaises sensations avec les pneus mediums. C'est pourquoi, au lieu de faire comme tout le monde, j'ai opté pour le pneu arrière tendre en course".

Parti en troisième position sur la grille, l'Espagnol de 34 ans s'est d'abord accroché à la quatrième position, mais son choix malheureux de pneus s'est rapidement fait sentir. En effet, à partir du 15e tour, Espargaró a perdu de plus en plus de positions et n'a finalement terminé qu'en 10e position, 30 secondes derrière le vainqueur Pecco Bagnaia (Ducati). "C'était une grosse erreur de ma part et de la part de l'équipe", a reconnu Aleix plus tard, tout en assumant la responsabilité : "C'est une erreur de l'équipe, mais je suis la dernière instance à décider".

L'énorme perte de puissance a surpris Espargaró, car "j'avais anticipé la dégradation des pneus, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive si tôt. Je me suis donc privé d'une bonne chance". En même temps, il a constaté avec frustration : "Depuis vendredi, j'étais l'un des plus rapides et j'aurais certainement pu me battre pour le podium dimanche. Mais j'ai gâché cette opportunité avec mon choix".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé



Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.