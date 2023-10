Aleix Espargaró (Aprilia): "Una buona occasione persa".

Il weekend del Gran Premio sul Mandalika International Street Circuit era iniziato in modo promettente per Aleix Espargaró. Dopo aver fatto registrare il miglior tempo della giornata di venerdì, sabato ha piazzato la sua Aprilia RS-GP in prima fila nelle qualifiche, direttamente dietro al compagno di squadra Maverick Viñales.

Ma in volata è arrivata la prima battuta d'arresto per il due volte vincitore della stagione, quando è caduto in frenata al secondo giro, trascinando con sé l'asso della KTM Brad Binder. Domenica mattina Espargaró ha preso una decisione importante: "Nel warm-up ho avuto un pessimo feeling con la gomma media. Per questo motivo in gara ho optato per la gomma posteriore morbida al posto di tutti gli altri".

Partito dalla terza posizione in griglia, il 34enne spagnolo ha inizialmente mantenuto la quarta posizione, ma la sua sfortunata scelta di pneumatici si è presto fatta sentire. Dal 15° giro in poi, infatti, Espargaró ha perso sempre più posizioni e alla fine è arrivato solo decimo, a 30 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia (Ducati). "È stato un grosso errore da parte mia e della squadra", ha ammesso Aleix in seguito, assumendosi la colpa: "È un errore della squadra, tuttavia sono io l'autorità finale a decidere".

L'enorme calo di prestazioni ha sorpreso Espargaró, perché: "Avevo già previsto il degrado degli pneumatici in anticipo, ma non mi aspettavo che arrivasse così presto. Così ho perso una buona occasione". Allo stesso tempo, ha sottolineato la sua frustrazione: "Da venerdì sono stato uno dei più veloci e avrei potuto sicuramente lottare per il podio domenica. Ma ho buttato via questa opportunità con la mia scelta".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato



Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1.Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.