Marc Márqez (accidente): "Es difícil de entender".

Marc Márquez tuvo nada menos que cuatro caídas en Mandalika en unas 24 horas, acercándose a su récord (cinco caídas) de Sachsenring. La debacle del mayor fabricante de motos del mundo en la categoría reina no cesa, y cada vez va a peor.

Honda ha caído hasta el quinto y último puesto en el Campeonato del Mundo de Constructores. No hay más que impotencia en la cúpula directiva, la empresa sigue gestionándose sin un plan y el fracaso se administra cuidadosamente. Una vez al año se sustituye a un directivo, para no precipitar las cosas. Y cuando llegan nuevas piezas, suelen ser más lentas que las anteriores.

Por eso Marc Márquez mandó el chasis 2024 directamente al museo técnico tras el test del lunes en Misano. Y en LCR están rodando con el chasis Kalex que Marc puso fuera de servicio en Assen a finales de junio.

Repsol-Honda se ha asentado en la undécima y última posición del Campeonato del Mundo por Equipos, LCR-Honda (con Rins y Nakagami) tampoco está precisamente en una posición prometedora con el noveno puesto.

"Este fin de semana empezó bastante bien al principio, el viernes", suspiraba Marc Márquez. "Pero luego nuestra situación se fue deteriorando día a día. Hoy he estado bastante tranquilo y relajado en la carrera. Claro que he ido perdiendo posiciones, pero no me he dejado llevar por el pánico. Sólo me he esforzado por terminar la carrera".

Tras la octava vuelta, Marc Márquez ocupaba la décima posición por detrás de Brad Binder cuando frenó en la curva 13 a una velocidad excesiva - y una vez más se salió de la rueda delantera.

"Sí, perdí el control de la rueda delantera en esa curva 13 una vez más, no había ninguna señal de advertencia", Marc se encogió de hombros abatido. "Es difícil de entender... Pero no nos queda otra que marcar el fin de semana y pasar al GP de Australia".

Márquez logró el segundo puesto por detrás de Alex Rins y por delante de Pecco Bagnaia en 2022, el único podio de la temporada allí el año pasado.