Marc Márqez (chute) : "C'est difficile à comprendre".

Marc Márquez a subi pas moins de quatre chutes en l'espace d'environ 24 heures à Mandalika, s'approchant ainsi de son record (cinq crashs) du Sachsenring. La débâcle du plus grand constructeur de motos au monde dans la catégorie reine n'en finit pas - et ne cesse de s'aggraver.

Honda est retombé à la cinquième et dernière place du championnat du monde des constructeurs. Le top management n'est que perplexité, il continue à gérer sans plan et à gérer soigneusement l'échec. Une fois par an, un manager est remplacé, il ne faut pas se précipiter. Et lorsque de nouvelles pièces arrivent, elles sont généralement plus lentes que les précédentes.

C'est pourquoi Marc Márquez a fait envoyer le châssis 2024 au musée technique après le test de Misano lundi. Et chez LCR, on roule avec le châssis Kalex que Marc a mis au rebut fin juin à Assen.

Repsol-Honda s'est installé à la onzième et dernière place du championnat du monde par équipes, LCR-Honda (avec Rins et Nakagami) n'est pas non plus en position prometteuse avec sa neuvième place.

"Ce week-end a d'abord plutôt bien commencé vendredi", a soupiré Marc Márquez. "Mais notre situation s'est ensuite dégradée de jour en jour. Aujourd'hui, j'étais plutôt calme et détendu en course. Bien sûr, j'ai perdu des positions tout le temps, mais je n'ai pas paniqué. Je me suis simplement efforcé de terminer la course".

Après le huitième tour, Marc Márquez se trouvait en dixième position derrière Brad Binder lorsqu'il a freiné à une vitesse excessive au virage 13 - et a de nouveau glissé sur sa roue avant.

"Oui, j'ai perdu une nouvelle fois le contrôle de la roue avant dans ce virage 13, il n'y avait aucun signe avant-coureur", a déclaré Marc en haussant les épaules, découragé. "C'est difficile à comprendre... Mais il ne nous reste plus qu'à tirer un trait sur ce week-end et à nous concentrer sur le GP d'Australie".

L'an dernier, Márquez y a tout de même décroché son seul podium de la saison en 2022, en terminant deuxième derrière Alex Rins et devant Pecco Bagnaia.