Marc Márqez (incidente): "È difficile da capire".

Marc Márquez ha avuto non meno di quattro cadute a Mandalika nel giro di 24 ore, avvicinandosi al suo record (cinque cadute) del Sachsenring. La debacle del più grande costruttore di moto al mondo nella classe regina non ha fine - e sta peggiorando.

La Honda è precipitata al quinto e ultimo posto nel Campionato del Mondo Costruttori. I vertici aziendali sono impotenti, l'azienda continua a gestire senza un piano e il fallimento è amministrato con cura. Una volta all'anno viene sostituito un manager, per non affrettare i tempi. E quando arrivano nuovi pezzi, di solito sono più lenti di quelli precedenti.

Ecco perché Marc Márquez ha fatto rispedire il telaio 2024 direttamente al museo tecnico dopo il test di Misano di lunedì. E alla LCR stanno usando il telaio Kalex che Marc ha messo fuori uso ad Assen alla fine di giugno.

La Repsol-Honda si è assestata all'undicesimo e ultimo posto nel Campionato del Mondo a squadre, mentre la LCR-Honda (con Rins e Nakagami) non è esattamente in una posizione promettente con il nono posto.

"Questo fine settimana è iniziato abbastanza bene all'inizio, venerdì", ha sospirato Marc Márquez. "Ma la nostra situazione è poi peggiorata giorno dopo giorno. Oggi in gara ero abbastanza calmo e rilassato. Certo, continuavo a perdere posizioni, ma non mi sono fatto prendere dal panico. Ho solo cercato di finire la gara".

Dopo l'ottavo giro, Marc Márquez era in decima posizione dietro a Brad Binder quando ha frenato alla curva 13 a velocità eccessiva, scivolando ancora una volta dalla ruota anteriore.

"Sì, ho perso il controllo della ruota anteriore in quella curva 13 un'altra volta, non c'era nessun segnale di avvertimento", ha scrollato le spalle Marc. "È difficile da capire... Ma non ci resta altro da fare che archiviare il weekend e passare al GP d'Australia".

Márquez ha conquistato il secondo posto dietro ad Alex Rins e davanti a Pecco Bagnaia nel 2022, l'unico podio della stagione lì l'anno scorso.