Marc Márqez (acidente): "É difícil de compreender".

A Repsol-Honda voltou a sair da Indonésia com zero pontos. O hexacampeão do mundo Marc Márquez (30) já se resignou.

Marc Márquez teve nada menos que quatro quedas em Mandalika em cerca de 24 horas, aproximando-se do seu recorde (cinco quedas) de Sachsenring. O descalabro do maior fabricante de motos do mundo na categoria rainha não tem fim - e está a piorar.

A Honda caiu para o quinto e último lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. A empresa continua a gerir sem um plano e o fracasso é cuidadosamente administrado. Uma vez por ano, um diretor é substituído, para não apressar as coisas. E quando chegam novas peças, são normalmente mais lentas do que as anteriores.

Foi por isso que Marc Márquez fez com que o chassis 2024 fosse enviado diretamente para o museu técnico após o teste de segunda-feira em Misano. E na LCR estão a rodar com o chassis Kalex que Marc retirou de serviço em Assen no final de junho.

A Repsol-Honda está em décimo primeiro e último lugar no Campeonato do Mundo de Equipas, enquanto a LCR-Honda (com Rins e Nakagami) também não está propriamente numa posição promissora, com o nono lugar.

"Este fim de semana começou muito bem na sexta-feira", lamentou Marc Márquez. "Mas a nossa situação foi-se deteriorando dia após dia. Eu estava bastante calmo e relaxado na corrida de hoje. Claro, continuei a perder posições, mas não entrei em pânico. Só me esforcei para terminar a corrida."

Após a oitava volta, Marc Márquez estava em décimo lugar atrás de Brad Binder quando travou na Curva 13 a uma velocidade excessiva - e mais uma vez deslizou da roda dianteira.

"Sim, perdi o controlo da roda dianteira na Curva 13 mais uma vez, não havia nenhum sinal de aviso", encolheu os ombros Marc, desanimado. "É difícil de entender... Mas não há mais nada a fazer a não ser marcar o fim de semana e seguir para o GP da Austrália."

Márquez ficou em segundo lugar atrás de Alex Rins e à frente de Pecco Bagnaia em 2022, o único pódio da temporada no ano passado.