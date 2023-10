Jorge Martín: "Espero que Pecco me tenga un poco de miedo".

La estrella del Prima-Pramac-Ducati Jorge Martín tuvo que darse cuenta de lo rápido que puede cambiar el rumbo del Campeonato del Mundo de MotoGP este año el domingo en Mandalika. El español se adelantó en el sprint, pero cometió un error a mitad de carrera y acabó en la grava. Esto puso fin a su sueño de ampliar su ventaja sobre el Campeón del Mundo Pecco Bagnaia, que ahora viaja a Australia como líder.

Sin embargo, Martin habló con calma tras la carrera sobre la decisiva situación en el GP de Indonesia. "La verdad es que fue perfecto. Hice una gran salida, quería aumentar un poco la diferencia. Entonces vi la señal a falta de 2,8 segundos. Me sorprendió mucho y pensé que ahora era el momento de tranquilizarme un poco. Luego me he abierto un poco en la curva 10. Supongo que había algo de tierra allí. Luego me fui recto en la curva 11, pero allí perdí la rueda delantera".

"Pero aún quedaban 14 vueltas para el final. .... Era el piloto más rápido en ese momento, pero seguía concentrado en ser rápido. Creo que hice una gran carrera hasta entonces. Fui el más rápido en todo momento. Aún quedan diez carreras, tengo que mantener la calma, la temporada aún es larga", reflexionó la estrella de Ducati.

Jorge Martín subraya su elección del neumático blando delantero para la carrera: "Me he sentido súper bien con él. El problema ha sido más la suciedad en la curva 10, ahí me he salido en la tierra. Eso ha provocado la caída. La trazada sólo tenía un metro de ancho. Después me he caído en la curva 11. Ese ha sido el error". Ese fue el error".

"La curva 11 no era tan complicada para mí en sí, tampoco frené tan fuerte allí. Iba tres segundos por delante. Me ha costado mucho rodar y mantener la concentración. No es fácil pilotar delante y mantener la concentración. Estaba en un modo controlado".

El español analiza: "Llevo 14 Grandes Premios sin cometer un error. Sabía que llegaría un error. Y ahora ha ocurrido aquí. Quedan diez carreras y me siento confiado".

Sobre cómo fue la carrera, Jorge Martín dijo: "No sabía que Pecco ya era tercero. Sólo quería hacer mi carrera. Pero me impresionó su remontada. Pero sabemos que Pecco es mucho más fuerte los domingos".

Sobre el próximo cambio del calor de Indonesia a Australia, con temperaturas en torno a los 13 grados, Martin dice: "No es un problema. Tendremos neumáticos diferentes, allí también habrá neumáticos muy blandos, estos neumáticos también serán asimétricos. Intentaremos recuperar puntos de nuevo".

El "Martinator" había dicho antes del fin de semana que sería mejor ser perseguidor. Se lo recordaron entonces y respondió con una sonrisa: "Sí, ahora vuelvo a ser el cazador. Y espero que Pecco me tenga un poco de miedo".